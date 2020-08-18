Инженеры ГРЦ Макеева борются за победу в чемпионате «Роскосмоса» среди молодежи

Инженеры АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область) борются за победу в V корпоративном чемпионате по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса-2020».

Церемония открытия первого этапа состязаний состоялась в режиме онлайн в полдень 17-го августа. Сам чемпионат пройдет в дистанционном и распределенном форматах - его участники не соберутся вместе на одной соревновательной площадке, как в прошлые годы, а будут выполнять конкурсные задания дистанционно на своих предприятиях.

Как сообщает пресс-служба Государственного ракетного центра имени Макеева, в течение двух недель на 30-ти площадках организаций и учебных заведений-партнеров за медали будут бороться 109 человек, представляющих 25 предприятий корпорации.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, обращаясь к участникам чемпионата, отметил, что любой из тех, кто занимается разработкой ракетно-космической техники, - это профессионал высшей пробы. Проведение соревнований, по его словам, способствует популяризации инженерно-технических специальностей и профессий российской ракетно-космической отрасли среди молодежи, а также формированию навыков практического решения конструкторских задач по созданию и работе с ракетно-космической техникой.

Государственный ракетный центр в компетенции «Инженерный дизайн CAD» представляет инженер-конструктор второй категории Денис Кузнецов. Экспертом выступает инженер-конструктор второй категории Глеб Гусаров, имеющий опыт работы на чемпионате как в качестве участника, так и в качестве эксперта.

Уже стартовали соревнования команд по 13-ти компетенциям, а еще по пяти они пройдут в рамках второго этапа чемпионата. Кроме того, в течение трех дней будет организована деловая программа в формате дискуссионной сессий, в которой примут участие представители Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», госкорпорации «Роскосмос» и предприятий ракетно-космической отрасли.

В ходе проведения деловой программы будут рассмотрены вопросы, связанные с развитием инженерно-технического творчества категории «Junior», инструментов и методов подготовки кадров, обеспечивающих соответствие уровня компетенции отраслевым стандартам.