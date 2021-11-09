Ирина Гехт: Дистанционное обучение вводится всего на неделю и связано с заботой о здоровье деток

Первый-заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт пояснила необходимость введения дистанционного обучения в регионе.

Напомним, в Челябинской области по 12 ноября продлен режим нерабочих дней. Школы, колледжи, техникумы и вузы в этот период переведены на дистанционное обучение. Но некоторые родители недовольны введением дистанта в школах, особенно в начальных классах.

«У нас всего на неделю вводится дистанционное обучение, - успокоила разволновавшихся родителей, бабушек и дедушек Ирина Гехт и пояснила. - Это связано, прежде всего, с заботой о здоровье наших деток».

По словам Ирины Альфредовны, на сегодня заболеваемость ОРВИ, ковидом, гриппом в области превышает эпидпорог на 50%. Чаще всего болеют ОРВИ, но уже регистрируются случаи гриппа. При этом пока процент вакцинации детей (от гриппа) не позволяет создать коллективный иммунитет. От ковида несовершеннолетних пока не прививают.

«Чтобы разорвать тот инкубационный период, который необходим для развития инфекции, необходимы две недели, и было принято решение о введении на текущую неделю дистанционного обучения», - пояснила Ирина Гехт.

Младшие школьники учатся по облегченному варианту. «Он практически не будет вызывать у детей трудностей», - уверена первый вице-губернатора. Для средней и старшей школы обучение идет хоть и дистанционно, но в обычном режиме.

«Дорогие родители, надо недельку потерпеть, для того чтобы сохранить здоровье наших детей, для того чтобы со следующего понедельника выйти в обычный формат учебы, для того чтобы уже к новогодним праздникам всем вместе в классах, школах отметить и Рождество и Новый год», - обратилась к родителям Ирина Гехт.