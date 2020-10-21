Ирина Гехт назвала возмутительной историю о сборе средств для «нуждающихся» медиков Златоуста

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт возмущена появившейся в соцсетях недостоверной информацией о серьезных проблемах со снабжением медицинских работников на ковидной базе в Златоусте и о сборе средств на нужды медиков и пациентов.

Призыв о помощи медикам, которых не обеспечивают средствами индивидуальной защиты при работе с пациентами с коронавирусом, опубликовал на своей странице в Facebook экс-глава города, а ныне городской депутат Вячеслав Жилин.

«Медикам, работающим на передовой, требуется срочная помощь! Сегодня ситуация такова, что у специалистов, работающих в отделении для больных коронавирусом №2 в Златоусте - жесткая нехватка самого необходимого: защитных костюмов, средств индивидуальной защиты, воды. В отделении срочно нужны материально-технические средства для быстрого реагирования и оперативного лечения. И это лишь часть того, в чем нуждаются и врачи, и пациенты», - было написано в обращении.

Жилин обратился к неравнодушным жителям и предпринимателям с просьбой перечислить средства на счета благотворительного фонда, чтобы успеть спасти «жизни и здоровье людей, пациентов и сотрудников Златоустовского перинатального центра, которые сейчас трудятся в этих сложных условиях» (ведь закупка с учетом конкурсных процедур проходит очень долго, подчеркнул депутат).

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт в комментарии под постом написала: «Прекратите панику! Это вредительство, господин Жилин! Ваш популизм известен всем». (к вечеру пост и все комментарии исчезли со страницы в Facebook, но ВКонтакте сохранился).

На брифинге Ирина Гехт еще раз прокомментировала заявление депутата о проблемах со снабжением медработников на госпитальной базе Златоуста. «Это глубоко возмутительная история, которая особенно недопустима в такой период. Поднимать панику сейчас нельзя».

По ее словам, на сегодня в больнице обеспечен двухмесячный запас средств индивидуальной защиты для медицинских работников. «Костюмы – около пяти тысяч штук, респираторы, маски – почти 35 тысяч штук, защитные очки, защитные экраны, - пояснила Ирина Альфредовна. - Законтрактованы еще деньги на средства индивидуальной защиты почти на девять миллионов рублей, то есть сегодня нет проблем с поставками СИЗов. Мы заблаговременно контрактуемся под окончание имеющихся запасов».

Кроме того, на госпитальной базе создан полный, двухнедельный запас лекарственных препаратов абсолютно по всем позициям. И он постоянно пополняется. Заключено дополнительно контрактов уже на восемь миллионов 194 тысячи рублей. «Но – вы знаете ситуацию с лекарственными препаратами – мы запас сразу же пополняем, никаких перебоев нет», - заверила первый вице-губернатор и еще раз подчеркнула, что информация о нехватке СИЗов и медикаментов абсолютно некорректная.

Сегодня в Златоуст выехал министр здравоохранения области Юрий Семенов, чтобы не месте разобраться в ситуации.«Все необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства в наличии на базах есть», - рассказал министр. и предоставил в доказательство своих слов фотографии.