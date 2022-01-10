«Искорка фонд» начнет выпускать учебники со шрифтом Брайля

Ребята в Челябинской области, лишившиеся зрения из-за болезни, будут обеспечены учебной литературой с рельефно-точечным шрифтом Брайля, им также предоставят свободный доступ к необходимой информации. Работа будет проведена «Искорка фонд» в рамках адаптации и социализации детей, победивших рак

Как сообщает минсоц, в 2021 году «Искорка Фонд» оказал помощь более чем сотне детей, находящихся на лечении от онко- и гематологических заболеваний. В сухих цифрах это 760 обращений от подопечных семей, которым были необходимы медицинские препараты и обследования, не входящие в ОМС, а также оплата авиаперелетов и поездок детей в больницы, в том числе в федеральные клиники. Также фонд в непрерывном режиме оказывал психологическую поддержку семьям, воспитывающим детей с онко- и гематологическими заболеваниями.

В период пандемии объем необходимой помощи возрос. Так родился проект «Помощь не уходит на карантин», который поддержал Фонд президентских грантов. Проект предполагает комплексную поддержку семей. Это не только помощь в борьбе с болезнью, но и решение множества сопутствующих проблем. Показательный пример – учебники для слепых детей, обеспечить которыми своих подопечных решил «Искорка фонд».

Во многих регионах не хватает учебников со шрифтом Брайля. Издательства, которые создают такие книги, можно пересчитать по пальцам одной руки. Получается, что учебная литература с шрифтом Браиля – это практически штучный товар.

В «Искорке» несколько подопечных лишились зрения в ходе лечения. Но они продолжают обучение, им нужна полноценная учебная литература. Существуют аудиокниги, и они удобны, когда речь идет о произведениях художественной литературы, однако для учебников по математике, физике и другим предметам аудиоформат не подходит.

«Искорка Фондом» принято решение найти партнеров для набора брайлевского текста, оплатить труд специалистов и обеспечить своих подопечных специализированной рельефно-точечной литературой. А затем поделиться этим опытом с другими фондами и даже регионами. Проект позволит повысить уровень жизни подопечных фонда, обеспечив новое качество их культурного, образовательного и профессионального развития.