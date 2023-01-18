Искусственный интеллект помог найти в Златоусте изготовителя фальсифицированного сыра

С помощью искусственного интеллекта сотрудники управления Россельхознадзора установили факт выпуска в Челябинской области крупной партии фальсифицированного сыра.

Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям в январе 2023 года на основе выявленных искусственным интеллектом данных о нарушении при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов было проведено расследование и установлено, что молокоперерабатывающее предприятие Златоуста вводит в заблуждение потребителя и, выпуская продукцию из сырья с заменителем молочного жира, неправомерно называет ее сыром.

«Так, в частности, в октябре 2022 года на предприятии из сырного продукта «Российский вкус», изготовленного из сырья с заменителем молочного жира, поступившего с предприятия из Чувашии, было выпущено 19 тонн сыра «Гауда 45%» и 18 тонн сыра «Пошехонский». В ветеринарно-сопроводительных документах, несмотря на содержание молоко-содержащего сырья выпущенный продукт челябинским уполномоченным лицом ошибочно называется сыром», - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Челябинской области.

Напомним, что сыр выпускается только из натурального молока, а из молоко-содержащих продуктов производится сырный продукт.

Своими действиями производитель нарушил требования Законов Российской Федерации «О ветеринарии» и «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и ввел в заблуждение потребителя, выдавая сырный продукт за сыр.

Данная сырная продукция была отправлена для реализации в Свердловскую область. Управление Россельхознадзора проинформировало получателя о том, что ему поставлена фальсифицированная продукция. Предприятию-производителю направлено предостережение.