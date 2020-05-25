Исторический музей приглашает на «последний звонок»

Государственный исторический музей Южного Урала представляет новую выставку онлайн, посвященную финалу учебного года 2019-2020. Называется она «Школьная пора» и находится на сайте музея.

Самым актуальным ее «экспонатом» этой выставки будет сегодня, 25 мая, фильм-обзор «Последний звонок». Он расскажет, как этот праздник менялся последние полвека.

Здесь же на выставке представлено еще несколько фильмов, посвященных истории школьной жизни и летнего отдыха, - «Первоклашки, октябрята», "Пионерия", "Пионерское лето" и «ВЛКСМ».