Исторический музей Южного Урала на страже исторических точностей

Государственный Исторический музей Южного Урала прокомментировал публикацию Николая Антипина в «Южноуральской панораме» о прошлом, настоящем и будущем территории между улицами Цвиллинга и Елькина.

Приводим сообщение музея полностью:

В очередной раз хотелось бы напомнить автору о необходимости подписывать фотографии должным образом и указывать, кому принадлежат эти снимки. В данном случае снимки - из фондов Государственного исторического музея Южного Урала. Именно в Историческом музее хранятся негативы четырех снимков, иллюстрирующих статью «Как «Мастерская’23» делает Челябинск лучше» — челябинского элеватора Государственного банка, Челябинского переселенческого пункта и церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

К сожалению, это далеко не первый случай, когда фотографии из фондов Исторического музея Южного Урала публикуются в местных изданиях без указания места их хранения.

Например, книга-альбом «Южный Урал. От Аркаима до Магнитки» (составитель: Г.Х. Самигулов, редакторы: Н.А. Антипин, Г.Х. Самигулов). Издана была в 2020 году. На страницах этого издания использована 21 фотография из фондов Исторического музея, и ни одна из них не подписана соответствующим образом. Хотя составители альбома клятвенно обещали это сделать, но свое обещание так и не выполнили.

Идем дальше. Альбом «Южный Урал: от колесниц до мирного атома» (руководитель проекта К.В. Панкратов, составители: Н.А. Антипин, Г.Х. Самигулов). Были использованы 16 фотографий и открыток из фондов Исторического музея Южного Урала - и снова без указания, кому они принадлежат.

Альбом 2019 года «Край, заслуживший свои победы» (составители: Н.А. Антипин, Г.Х. Самигулов) - использовано 16 фотографий и открыток из фондов музея без какого-либо упоминания о нем.

Но вернемся к вышеупомянутой статье «Как «Мастерская’23» делает Челябинск лучше», опубликованной в «Южноуральской панораме». Научный сотрудник Исторического музея Владислав Демаков обнаружил в ней еще и «проколы» чисто краеведческого толка. Датировки у некоторых фотографий не соответствуют действительности. Под снимком «Челябинск. Городской сад» указано, что сделан он в 1917 году. Хотя общеизвестно, что это фото 1912 года. Фотография элеватора сделана в 1916 году, но автор статьи смело прибавляет ей годик, а в тексте добавляет: «Например, элеватор, заложенный в 1914 году, начал свою работу уже при советской власти».

В этой связи возникает резонный вопрос: а как же документ от 15 мая 1917 года, в котором сказано, что «...местный элеватор, пользующийся с городской станции электрической энергией, работает на оборону как государственное сооружение и как хлебораспределительный пункт между Сибирью и Россией...»?

Более того, список улиц, перечисленных автором (Косой переулок, улицы Лазаретная, Красная, Хлебная) грешит неточностями. Искушенный краевед Владислав Демаков утверждает: «Не было и нет Красной улицы в этой части, был и есть Красный переулок. И Косой переулок - это что-то из области фантастики, ибо отсутствует в официальном перечне челябинских улиц такое наименование. Вернее, как будто бы одной детской книгой навеяно («Гарри Поттер. Косой переулок. Путеводитель по самой известной улице магического мира»).

Это к чему мы пишем? А к тому, что наука (а также и книгоиздательское дело) не терпит небрежности и неряшливости даже в мелочах. И как был прав Михаил Жванецкий, обращаясь к подобного рода людям: «Тщательней надо, ребята. Общим видом овладели, теперь подробности не надо пропускать. Я хочу вот что сказать: ведь для себя работаем и, что еще хуже,- для внутреннего употребления»».