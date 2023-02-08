История солнечной Адели, или Доброта спасет мир

Доброта спасет мир: неравнодушные жители Челябинской области и зоозащитники пришли на помощь изможденной собаке с безжизненно повисшей, почерневшей лапой.

Адель - так теперь зовут красавицу светлого окраса, похожую на лабрадора (скорее всего, это собака-метис), - сейчас восстанавливается после операции в Челябинске: заднюю лапку пришлось ампутировать.

В крайне истощенном состоянии, напуганную, голодную и, безусловно, испытывавшую сильную боль, собаку увидела рядом с мусорными баками жительница Коркино. Увиденное девушку потрясло.

Первым делом она покормила несчастную четвероногую скиталицу с выпиравшими ребрами (живой скелет), а потом выставила пост в Интернете, который увидела другая неравнодушная горожанка и, думая, кто же сможет помочь травмированному и истощенному животному, позвонила руководителю челябинского приюта «БиМ» Татьяне Порошиной, которая сразу же сказала: «Собаку заберем, поможем». Как оказалось, звонков по Адели (тогда она еще была безымянной) поступило множество.

«Спасибо всем за спасение! Не важно, кто начал оказывать помощь, все волонтеры сработали хорошо и все огромные молодцы! Мне столько звонков поступило по этой собаке, каждый, кто знает мой личный номер, звонил и просил взять», - рассказала Татьяна Порошина. И «БиМ» взял, несмотря на то, что и без того заполнен до отказа.

Вот какой пост приют опубликовал в воскресенье, пятого февраля:

«Можете поздравить нас с новой собакой. Не очень веселое мероприятие для приюта, но такое нужное для живой и сломленной девочки. Что с ней произошло, сколько времени она ждала помощи, чем бы закончилось ее существование на улице в таком состоянии? На эти вопросы мы не знаем точных ответов, но, однозначно, они очень неприятные.

История спасения началась еще в четверг. Напуганную, истощенную собаку нашли за мусорными баками. «Ситуация слишком банальная, сколько таких собак» - скажете вы. Но поджатая лапа черного цвета дала понять, что беда для нее совсем близко. Мария выложила пост, Юлия с семьей (Адель доставили в Челябинск молодые ребята из поселка Роза – прим.) организовала начальную помощь и доставку собаки до клиники, далее мы взяли ее под кураторство.

В пятницу (третьего февраля) малышку прооперировали, лапу спасти не было возможности, поэтому плюсом к имеющимся 300 собакам у нас появилась еще одна особенная малышка. Анализы дают шанс на восстановление организма, но новая лапа, конечно же, не отрастет. Возможно, сейчас ее история привлечет внимание добрых и неравнодушных людей, но потом про нее забудут.

Она станет очередной тенью в приюте. И только мы будем знать, сколько усилий было приложено для того, чтобы эта солнечная девочка жила.

Сейчас будет небольшая реабилитация на стационаре в клинике, далее - домашняя передержка.

На все это нужны немалые финансы, пока все манипуляции были произведены в долг, поэтому нам очень нужна ваша помощь!

На данный момент очень актуальны финансовая помощь и активный пиар. Мы не можем позволить ей раствориться среди сотни других собак. Помогите, пожалуйста, найти для нее самый лучший дом и любящих хозяев».

ВИДЕО ОТ ТАТЬЯНЫ ПОРОШИНОЙ

Не остался в стороне и челябинский приют «ЛАБРиКо», шестого февраля опубликовавший такой пост:

«В выходные нам написала Татьяна, руководитель «БиМа». Они забрали собаку с травмированной лапой. Девочку прооперировали. Лапу спасти не удалось. Оставили на первое время пока в стационаре. А вот куда дальше, был вопрос. Конечно, мы не могли остаться в стороне. Поэтому после нескольких дней стационара девочка поедет на передержку к нашей Ольге. Назвали собаку Адель. Ей необходимо набрать недостающие килограммы, научиться ходить теперь на трех лапах, а главное, снова поверить в человека и вспомнить, что такое любовь и забота. Все финансовые расходы по операции и стационару приют «БиМ взял на себя».

Желающие помочь «БиМу» оплатить операцию, лечение и пребывание Адели в стационаре, могут сделать это, пройдя по ссылке.

Тем временем, сама Татьяна Порошина обращается ко всем неравнодушным людям, желающим «поучаствовать в судьбе Адельки», с просьбой помочь волонтерам приюта «ЛАБРиКо» с покупкой корма: «Они скромные, не просят никогда».