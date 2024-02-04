Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 29.01.2024 по 04.02.2024)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с 29 января по 4 февраля 2024 года.

В Челябинске продолжают контролировать уборку снега на придомовых территориях, а также расчистку контейнерных площадок. За деятельностью управляющих компаний призвала следить глава города Наталья Котова.

Председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Николай Кожевников покинул свой пост. В понедельник, 29 января, он отработал в этой должности последний день.

В читальном зале Челябинской областной универсальной библиотеки (ЧОУНБ) открылась тематическая книжная выставка, приуроченная ко дню рождения русского писателя Павла Петровича Бажова. Среди книг были необычные издания.

В Челябинской области озвучили численность постоянного населения. Челябинскстат опубликовал предварительную информацию о численности.

Родным уроженца Челябинской области Евгения Карпенко, героически погибшего в специальной военной операции, в штабе Центрального военного округа вручили медаль «Золотая звезда» - знак особого отличия.

Вечером в понедельник, 29 января, в небе жители Челябинска наблюдали в небе яркие вспышки синего цвета. В соцсетях южноуральцы поделились фото и видео этих явлений и гадают, что стало их причиной.

В Челябинске вручили премию «Признание» за значительный вклад в развитие города и повышение качества жизни его жителей вручили в торжественной обстановке шести лауреатам.

Новый экскурсионный маршрут ПАО «ММК» (Челябинская область) впечатлил делегацию Челябинской области – представители 39 предприятий региона, муниципальных органов власти и турбизнеса посетили центр компетенций по промышленному туризму комбината в рамках обучения по программе «Открытая промышленность».

Челябинцы из аварийного дома №9 по улице Островского пожаловались главе региона на разрушившуюся в третьем подъезде лестницу на второй этаж. Жильцы обеспокоены тем, что «еще совсем немного, и она обвалится».

В Челябинске завершилось голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За преобразование скверов, набережных, улиц, парков в 2024 году проголосовали 674 тысячи жителя Челябинской области.

Деревянные церковь и часовню в Челябинской области эксперты рекомендовали включить в госреестр памятников истории и культуры РФ как объекты культурного наследия регионального значения.

В Кыштымском поселке Слюдорудник завершились чемпионат и первенство УрФО по лыжному ориентированию. Челябинские ориентировщики взяли 18 медалей.

Строительство социальных объектов в Копейском городском округе 31 января проинспектировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В центре внимания губернатора оказались модульные Дома культуры в селе Синеглазово и посёлке Заозерном (Копейский городской округ), а также новый детский сад на улице Грибоедова.

Сотрудники Росгвардии сыграли для пассажиров челябинского железнодорожного вокзала марш «Прощание Славянки». Мероприятие было приурочено к 140-летию дирижера Василия Агапкина.

В Фойе восточной башни Исторического музея Южного Урала шестого февраля открылась выставка «Альбрехт Дюрер. Избранные работы». На ней будет представлено 37 шелкографий — цифровых копий шедевров.

В Челябинске открыли самую современную и высокотехнологичную во всем Уральском федеральном округе телевизионную студию. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил молебен на освящение студии.

В среду, 31 января, своё девяностолетие отметило литературное объединение Челябинского тракторного завода (Лито ЧТЗ) имени Михаила Львова. Литературный кружок возник в годы первых пятилеток и уже практически столетие неразрывно связан с культурной жизнью завода, города, России.

Алексей Текслер подарил челябинской «фабрике дронов» современное оборудование. Организаторами такого «народного производства» стали ветераны спецназа ГРУ.

В челябинском поселке Каштак сегодня, первого февраля, монтируют линии наружного освещения. Сейчас подведомственная организация МБУ «ЭВИС» занималась устройством наружного освещения.