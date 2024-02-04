Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 29.01.2024 по 04.02.2024)

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
По предварительным данным, 3 февраля 2024 года в 22 часа 40 минут в Чебаркульском районе Челябинс
04.02.2024

На трассе Бишкиль-Варламово опрокинулся автобус с детьми
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске на сцене театра «Манеĸен» состоялась премьера эĸспериментального спеĸтаĸля
04.02.2024

Манеĸен удивил новой постановĸой, а точнее поэтичесĸой вечеринĸой «Stand up, поэты»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске с 9 по 18 февраля в  на Арене «Трактор» будет открыта фотовыставка «В
03.02.2024

В Челябинске откроется фотовыставка «Великие в спорте – простые в жизни» 
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и губернатор Челябинской
03.02.2024

«Сердце Урала» - Валерию Фалькову рассказали об интеграции науки и промышленности в Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинском Доме архитектора студенты и школьники представили проекты благоустройства Н
03.02.2024

Многоликость Никольской рощи: челябинцы показали, во что можно превратить пустырь
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.02.2024

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 29.01.2024 по 04.02.2024)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.02.2024

Челябинская область взяла «бронзу» Кубка Салавата Юлаева по пожарно-спасательному спорту
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.02.2024

В феврале в Челябинской области назвали самые популярные детские имена на букву «Ф»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.02.2024

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 3 и 4 февраля (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.02.2024

В Челябинске временно перестанет работать 16-й троллейбус
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.02.2024

Челябинцы увидят, как полвека назад выглядела Зимняя Спартакиада
Общество
04.02.2024 21:12

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 29.01.2024 по 04.02.2024)

Представляем вниманию наших читателей итоги и значимые события минувшей недели – с 29 января по 4 февраля 2024 года.

В Челябинске продолжают контролировать уборку снега на придомовых территориях, а также расчистку контейнерных площадок. За деятельностью управляющих компаний призвала следить глава города Наталья Котова.

Председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Николай Кожевников покинул свой пост. В понедельник, 29 января, он отработал в этой должности последний день.

В читальном зале Челябинской областной универсальной библиотеки (ЧОУНБ) открылась тематическая книжная выставка, приуроченная ко дню рождения русского писателя Павла Петровича Бажова. Среди книг были необычные издания.

В Челябинской области озвучили численность постоянного населения. Челябинскстат опубликовал предварительную информацию о численности.

Родным уроженца Челябинской области Евгения Карпенко, героически погибшего в специальной военной операции, в штабе Центрального военного округа вручили медаль «Золотая звезда» - знак особого отличия.

Вечером в понедельник, 29 января, в небе жители Челябинска наблюдали в небе яркие вспышки синего цвета. В соцсетях южноуральцы поделились фото и видео этих явлений и гадают, что стало их причиной.

В Челябинске вручили премию «Признание» за значительный вклад в развитие города и повышение качества жизни его жителей вручили в торжественной обстановке шести лауреатам.

Новый экскурсионный маршрут ПАО «ММК» (Челябинская область) впечатлил делегацию Челябинской области – представители 39 предприятий региона, муниципальных органов власти и турбизнеса посетили центр компетенций по промышленному туризму комбината в рамках обучения по программе «Открытая промышленность».

Челябинцы из аварийного дома №9 по улице Островского пожаловались главе региона на разрушившуюся в третьем подъезде лестницу на второй этаж. Жильцы обеспокоены тем, что «еще совсем немного, и она обвалится».

В Челябинске завершилось голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За преобразование скверов, набережных, улиц, парков в 2024 году проголосовали 674 тысячи жителя Челябинской области.

Деревянные церковь и часовню в Челябинской области эксперты рекомендовали включить в госреестр памятников истории и культуры РФ как объекты культурного наследия регионального значения.

В Кыштымском поселке Слюдорудник завершились чемпионат и первенство УрФО по лыжному ориентированию. Челябинские ориентировщики взяли 18 медалей.

Строительство социальных объектов в Копейском городском округе 31 января проинспектировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В центре внимания губернатора оказались модульные Дома культуры в селе Синеглазово и посёлке Заозерном (Копейский городской округ), а также новый детский сад на улице Грибоедова.

Сотрудники Росгвардии сыграли для пассажиров челябинского железнодорожного вокзала марш «Прощание Славянки». Мероприятие было приурочено к 140-летию дирижера Василия Агапкина.

В Фойе восточной башни Исторического музея Южного Урала шестого февраля открылась выставка «Альбрехт Дюрер. Избранные работы». На ней будет представлено 37 шелкографий — цифровых копий шедевров.

В Челябинске открыли самую современную и высокотехнологичную во всем Уральском федеральном округе телевизионную студию. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил молебен на освящение студии.

В среду, 31 января, своё девяностолетие отметило литературное объединение Челябинского тракторного завода (Лито ЧТЗ) имени Михаила Львова. Литературный кружок возник в годы первых пятилеток и уже практически столетие неразрывно связан с культурной жизнью завода, города, России.

Алексей Текслер подарил челябинской «фабрике дронов» современное оборудование. Организаторами такого «народного производства» стали ветераны спецназа ГРУ.

В челябинском поселке Каштак сегодня, первого февраля, монтируют линии наружного освещения. Сейчас подведомственная организация МБУ «ЭВИС» занималась устройством наружного освещения.

Автор: Арина Родионова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Современные боевые действия специалисты всё чаще стали называть «войной дронов» – обстановка в зо
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Алексей Текслер подарил челябинской «фабрике дронов» современное оборудование

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Челябинцы из аварийного дома №9 по улице Островского пожаловались главе региона на разрушившуюся
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В аварийном доме Челябинска вот-вот обвалится лестница между этажами

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Проект юных изобретателей из Магнитогорска сделает работу шахтёров безопаснее

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Вечером в понедельник, 29 января, в небе жители Челябинска наблюдали в небе яркие вспышки синего
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04.02.2024

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске на сцене театра «Манеĸен» состоялась премьера эĸспериментального спеĸтаĸля
04.02.2024

Манеĸен удивил новой постановĸой, а точнее поэтичесĸой вечеринĸой «Stand up, поэты»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске с 9 по 18 февраля в  на Арене «Трактор» будет открыта фотовыставка «В
03.02.2024

В Челябинске откроется фотовыставка «Великие в спорте – простые в жизни» 
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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03.02.2024

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04.02.2024 16:01

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04.02.2024 12:45

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В продолжении сериала «СашаТаня» будет играть шоумен и актер из Челябинска Арсен Карапетян

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В Челябинске откроется фотовыставка «Великие в спорте – простые в жизни» 

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«Сердце Урала» - Валерию Фалькову рассказали об интеграции науки и промышленности в Челябинской области

03.02.2024 11:32

Многоликость Никольской рощи: челябинцы показали, во что можно превратить пустырь

03.02.2024 11:01

Челябинская область взяла «бронзу» Кубка Салавата Юлаева по пожарно-спасательному спорту

03.02.2024 10:30

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31.01.2024 16:58

В Челябинске злоумышленники планировали выстрелить марихуаной из арбалета

31.01.2024 16:55

Рыбоводы Челябинской области будут импортировать икру форели из-за рубежа

31.01.2024 16:50

Жители Магнитогорска отметят день рождения ММК вместе с «Валенками»

31.01.2024 16:17

В Вишневогорске благоустроят сквер памяти воинов-интернационалистов

31.01.2024 16:14

Непрерывную работу 15 площадок «Татспиртпрома» помогают обеспечивать сервисы билайн бизнес

31.01.2024 16:08

Челябинские ориентировщики взяли медали на чемпионате и первенстве УрФО

31.01.2024 15:38

Национальный проект «Культура» поможет модернизировать четыре южноуральские библиотеки

31.01.2024 14:52

Назван председатель жюри премии «Серебряный Лучник» – Урал

31.01.2024 14:43

В Челябинском театре оперы и балета «басы» и «теноры» поборются за внимание дам

31.01.2024 14:30

Челябинский сквер Молодогвардейцев начнут возрождать в апреле

31.01.2024 13:58

Деревянные церковь и часовню в Челябинской области признали исторически ценными объектами

31.01.2024 13:46

Еткульский район ждут юбилейные преображения

31.01.2024 13:23

Озерчанка перевела на «безопасный счет» около двух миллионов рублей

31.01.2024 13:03

Экскурсия по театру в Челябинске показала, как оживают куклы

31.01.2024 13:00

Облсуд направил дело экс-замглавы Ашинского района на новое рассмотрение

31.01.2024 12:47

Челябинца, убившего и изнасиловавшего девушку 22 года назад, отдали под суд

31.01.2024 12:20

Водитель грузовика, по вине которого в Челябинске погибли мама и сын, получил три года колонии-поселения

31.01.2024 11:54

В челябинской Публичке была «Чума» - в бумажном формате

31.01.2024 11:39

Златоусту посвятили почтовую карточку «Город трудовой доблести»

31.01.2024 11:21

В Магнитогорске расследуют уголовное дело о гибели ребенка в утробе матери

31.01.2024 11:04

В Челябинской области могут появиться посадочные площадки для санавиации

31.01.2024 10:50

В Челябинской области ученики 150 классов отправлены на карантин