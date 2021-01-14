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Из-за морозов многие южноуральские школьники сегодня остались дома и учатся дистанционно

Сегодня, 14 января, в связи с низкой температурой окружающего воздуха отменены занятия в школах Верхнего Уфалея, Златоуста, Еманжелинска, Кыштыма, Коркинского района, Копейска, Миасса, Троицка.

«В связи с погодными условиями 14 января 2021 года занятия в школах Верхнего Уфалея с первого по 11 классы отменяются», - информирует жителей городское управление образования.

В Еманжелинском районе в связи с морозами занятия в школах отменяются с 1 по 11 класс первой и второй смены, сообщает управление образования.

В Златоусте отменяются занятия для учащихся 1-11 классов первой и второй смены в связи с низкой температурой воздуха.

В Коркинском районе отменены занятия для всех учащихся школ. «Отменены занятия для учащихся с первого по 11 класс первой и второй смены», - сообщает управление образования. Родители учеников могут самостоятельно узнать об отмене занятий около семи часов утра в новостной ленте портала управления образования, напоминают коркинцам.

В Копейске утром было минус 38 градусов Мороза. В связи с этом учащиеся всех школ учатся города учатся дистанционно. «Отменены занятия школьников с 1 до 11 класса первой и второй смены», - уточняют в мэрии.

Остались дома и школьники Кыштыма. «Учитывая экстренное предупреждение из-за понижения температуры наружного воздуха, занятия в школах в первую и вторую смены 14 января отменены с 1 по 11 классы включительно», - сообщает горадминистрация.

Отменены занятия в школах Миасса. «На основании экстренного предупреждения ЕДДС 14 января отменяются занятия с 1 по 11 класс (приказ Управления образования Миасского городского округа)», - сообщает мэрия.

Утром в Троицке было минус 30 градусов. «В связи с низкой температурой занятия в школах города первой смены с 1-го по 11 класс отменены», - сообщает МКУ «Гражданская защита Троицка».

Кроме того, отменены занятия в школах Челябинска и Магнитогорска с первого по 11 классы.

Напомним, в сильные морозы родители под свою ответственность могут оставить ребенка дома, уведомив об этом школу. В таком случае пропущенные учащимися уроки не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.

«Если Ваш ребёнок не пошел в школу по причине низкой температуры, значит, он должен в этот день обучаться дистанционно», - предупреждают в управлении образования Карабаша.