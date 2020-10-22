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Из-за отсутствия предписаний Роспотребнадзора контактных южноуральцев не проверяют на ковид

Общество
Сегодня, 12:57
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Автор: 
Евгения Александрова

Жители Челябинской области, контактные с больными коронавирусом, активно жалуются на то, что региональный Роспотребнадзор не выдает предписаний, являющихся основанием для проведения медицинскими работниками тестов на ковид. Соответственно, южноуральцы, не зная точного диагноза, не могут начать лечение.

Ситуацию прокомментировала заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова, которая вчера, 21-го октября, встречалась по данной теме с заместителем руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светланой Лучининой.

«Мы еще раз проговорили все алгоритмы нашего взаимодействия. Как и было принято, мы проводим обследование южноуральцев, контактных с больными коронавирусом, по предписанию Роспотребнадзора. Заболел пациент, выявили у него ковид – Роспотребнадзор проводит эпидрасследование, устанавливает список контактных лиц, выдает предписание, согласно которому мы начинаем обследование на коронавирусную инфекцию. Пациенты, имеющие признаки острых респираторных вирусных инфекций, обращаясь за медицинской помощью, не нуждаются в предписаниях Роспотребнадзора - фельдшеры, врачи неотложной медицинской помощи приедут к ним и без него», - отметила Виктория Сахарова.

Она пояснила, что региональный минздрав в ежедневном режиме получает от Роспотребнадзора информацию по количеству предписаний.

«Центр мониторинга, на этой неделе начавший передавать в медицинские организации информацию о проведенных КТ, с первых дней эпидсезона (с марта текущего года) ведет точно такую же статистику по выданным предписаниям Роспотребнадзора и передает сведения в поликлиники. Такой механизм взаимодействия был отработан с самого начала», - подчеркнула Виктория Сахарова.

Судя по количеству жалоб от населения, механизм отработан недостаточно хорошо. В результате получается, что человек лечится от коронавируса, а его родные продолжают ходить на работу – при таком раскладе инфекцию победить вряд ли удастся.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт подтвердила, что проблема действительно есть, и пообещала на своем уровне провести совещание с региональным Роспотребнадзором.

«Ситуацию надо отлаживать. Причина в том, что имеющаяся численность работников Роспотребнадзора с учетом болеющих сегодня объективно не позволяет закрыть весь объем предписаний. Это тоже понятно. Будем думать, как поступить. В свое время, когда мы купировали очаг в Златоусте, нам на подмогу приходили работники администрации, выделялись машины, чтобы развозить предписания», - напомнила Ирина Гехт, пообещав оказать содействие в поисках решения проблемы и, когда выход будет найден, дать комментарий по данной теме журналистам.

Тем временем, в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области организовали «горячую линию» по вопросам оформления постановлений главного государственного санитарного врача (заместителя) об изоляции.

Консультацию можно получить с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 17-30 часов в рабочие дни (понедельник - пятница) по телефонам: (8-351) 263-43-27, (8-351) 263-38-77.

Читатели агентства «Урал-пресс-информ» могут оставлять комментарии по теме предписаний Роспотребнадзора на нашем сайте. Все жалобы будут переданы ответственным лицам.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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