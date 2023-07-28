К ситуации по Карагайскому бору в Челябинске подключился Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по обращению жителей Челябинска, выступающих против принятия новых правил землепользования и застройки, сообщает Информационный центр СКР.

Ранее челябинцы опубликовали видеообращение. По мнению жителей новые незаконные правила застройки и землепользования (ПЗиЗ) позволят местной администрации передавать под жилую застройку участки, на которых располагаются социальные объекты. Они отметили, что могут быть уничтожены памятник природы - челябинский городской бор, интернат для детей с ДЦП и школа олимпийского резерва.

«Кроме того, в своем обращении жители сообщают, что администрация города Челябинска действует в интересах застройщиков, не позволяя жителям принимать участие в общественной жизни города», - отмечают в СКР.

По данному факту региональное управление СК России завело уголовное дело ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Однако прокурор Калининского района отменила постановление о возбуждении дела. В настоящее время решение прокурора обжалуется.

Напомним, 27 июля должны были состояться публичные слушания, на которых планировалось обсудить проект новых правил землепользования и застройки (ПЗиЗ) Челябинска. Мероприятие перенесли на 10 августа из-за поступления большого числа обращений от горожан. «В Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки за один день поступило 800 обращений. В том числе по территории Челябинского городского бора, территориям индивидуальной жилой застройки, садоводческим некоммерческим товариществами, а также территориям реновации и КРТ», - рассказали в управлении архитектуры города.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить об установленных обстоятельствах по доводам обратившихся жителей.