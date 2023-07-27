Челябинский бор: общественники против застройщиков и их правил

Общественники, экоактивисты Челябинска бьют тревогу. Под угрозой «зеленый щит» мегаполиса – Челябинский городской бор. Прилегающие к бору территории активно атакуют застройщики, их бурному освоению не препятствуют власти. Если сегодня, 27 июля, на объявленных публичных слушаниях по обсуждению Правил землепользования и застройки согласно постановлению Главы города Челябинска № 436-п от 18.07.2023 (кинотеатр имени Пушкина, 13 часов), власти не услышат общественников, то бору грозит враждебный сценарий развития.

Дело в том, что Законодательное собрание Челябинской области в нарушение ФЗ №33 еще 20 сентября 2011 года издало постановление № 610 «Об утверждении границ памятника природы Челябинской области Челябинского (городского) бора и его охранной зоны» и вывело из его состава 36,21 га и из его охранной зоны 218,69 га (что подтверждено кадастровым заключением специалиста ООО «МастерКад» в отношении границ памятника природы Челябинский (городской) бор и его охранной зоны от 04.05.2021г.). Изменение границ памятника природы позволило вести активную застройку участков, выведенных из границ памятника природы и его охранной зоны.

В случае если Правила землепользования и застройки, предлагаемые к обсуждению на публичных слушаниях, не будут утверждены, то, как считают общественники, еще можно будет спасти и вернуть обратно в состав памятника природы и его охранной зоны выведенные, но еще не застроенные участки с реликтовым лесом.

Челябинский городской бор – это реликтовый лес. Его сохранность до сегодняшнего дня – настоящее чудо. Уникальный сосновый лес в центре мегаполиса, где металлургические гиганты и десяток других промышленных предприятий.

Удивительное спасение бора во все времена, возрождение после пожаров, засухи и буреломов можно объяснить силой природы. Есть и те, кто считает городской лес сакральным местом и подводит историческую и лингвистическую базу.

Для горожан бор имеет особо важное водоохранное, оздоровительное и рекреационное значение: обогащает атмосферу кислородом, повышает влажность. На территории бора весьма разнообразная флора и фауна, обитают редкие животные, есть родники. Прогуливаясь по лесным тропам можно встретить зайца, белок, лесных и летучих мышей, увидеть королька желтоголового. На Урале это самая маленькая птичка весом всегопять граммов. Ее еще называют уральским колибри.

Зеленый массив относится к островным борам, которых очень мало в мире. Это бесценный дар природы городу. И сегодня его судьба в руках челябинцев.

Депутат Елена Вахтина предлагает горожанам конкретный инструмент – направить в мэрию возражения против принятия Правил землепользования и застройки (ПЗЗ). В своем телеграм-канале депутат опубликовала возражения против внесения изменений в ПЗЗ, прислушаются ли к ним власти покажут сегодняшние публичные слушания.

А наша редакция в ближайшие дни разместит на сайте материал по истории возникновения Челябинского городского бора. Мы, челябинцы, должны понимать, каким богатством мы сегодня владеем, и не разменивать его на коммерческие интересы отдельных бизнесменов.

P.S. В связи с высокой активностью жителей Челябинска, которые подали в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки порядка 800 обращений, в администрации города принято решение продлить публичные слушания до 10 августа. Собрание участников публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки города Челябинска состоится 10 августа 2023 года в 13 часов 30 минут.