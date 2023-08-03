Как и когда южноуральцы могут удобно и быстро получить разрешение на работу такси

Предприниматели Челябинской области могут удобно и быстро получить разрешение на деятельность легкового такси через портал государственных услуг. Но эта услуга будет действовать только до 31 августа 2023 года, сообщили в миндортранса региона.

По данным ведомства, в области растет число желающих получить эту услугу в электронном виде.

«Предприниматели оценили возможность получения разрешения в кратчайшие сроки при помощи смартфона либо компьютера. На предоставление разрешения через портал (gosuslugi.ru) в июле этого года направлено более 50 заявлений», - рассказали в министерстве.

Подача заявления в электронном виде имеет ряд преимуществ — это возможность самостоятельного изучения информации об услуге, возможность получения сведений о статусе рассмотрения заявления и готовности разрешения, удобство заполнения заявления и экономия личного времени.

Для подачи заявления через портал государственных услуг необходима подтвержденная учетная запись индивидуального предпринимателя или юридического лица в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Напомним, в июле 2023 года депутаты Законодательного собрания области утвердили новые правила работы на рынке легкового такси. С первого сентября вступает в силу соответствующий федеральный закон.