03.08.2023
Как и когда южноуральцы могут удобно и быстро получить разрешение на работу такси
03.08.2023
В Челябинске от сильного ливня пострадали два муниципальных пляжа
03.08.2023
Российские студенты стали чаще проводить каникулы за рубежом
03.08.2023
Новая жизнь старого челябинского «Молодогвардейца»
03.08.2023
Суды избрали меры пресечения в отношении двух южноуральцев, пытавшихся поджечь военкоматы
03.08.2023
В Челябинске на пересечении Доватора и Шаумяна столкнулись две иномарки
Как и когда южноуральцы могут удобно и быстро получить разрешение на работу такси
27.07.2023
В Челябинской области вводятся новые правила работы на рынке легкового такси
15.11.2022
В Челябинске агрегаторы такси «нагреваются» на похолодании
06.06.2022
На бесплатные поездки ветеранов на такси выделят по три тысячи рублей на человека
11.05.2022
Ветераны Челябинской области смогут бесплатно ездить на такси до конца 2022 года
В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду
03.08.2023
Жаркое начало августа на Урале может чуть смягчиться дождями
02.08.2023
Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО
02.08.2023
В августе произойдет сразу два «суперлуния»
01.08.2023
С первого августа пересчитают пенсию работающим пенсионерам
01.08.2023