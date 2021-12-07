Работники ЧТЗ-УРАЛТРАК обратили внимание общественности на существующие на их предприятии проблемы, записав видеоролик, который Федерации профсоюзов выложила в своем канале на Ютубе.

Ролик представителей трудового коллектива Челябинского тракторного завода называется «Как на ЧТЗ работают без средств индивидуальной защиты».

Как сообщается на платформе рабочийдвиж.рф (со ссылкой на профком первичной профсоюзной организации предприятия), при формировании бюджета на текущий год на ЧТЗ-УРАЛТРАК были заложены внушительные суммы на обеспечение безопасности труда. В частности, на закупку средств индивидуальной защиты Челябинский тракторный завод должен был потратить 24 миллиона рублей.

«Казалось, что давняя проблема с обеспечением СИЗ будет наконец-то решена. Однако на дворе декабрь, проблема не решена. За 2021 календарный год освоено всего шесть миллионов рублей», - отмечается на портале, где публикуются «истории про тех, кто не готов потерпеть еще».

В видеоролике работники завода говорят почти стихами и грустно шутят на тему организации трудового процесса на родном предприятии. Начинается их выступление со слов: «Новый директор нас не принимает, и вопросы рабочие никто не решает».