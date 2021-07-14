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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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14.07.2021

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14.07.2021

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14.07.2021 11:25

Как получить подарки Сбера при оформлении выплаты на детей от государства

В четверг, 15 июля, на портале Госуслуг открывается форма для подачи заявлений о получении государственной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей для подготовки к новому учебному году.

Сбер присоединяется к акции и дарит подписку СберПрайм за символический один рубль, которая дает возможность родителям получить 2000 бонусных рублей и страховку от несчастного случая на каждого ребенка. Этими бонусами могут воспользоваться родители, указавшие для получения выплаты реквизиты карты Сбербанка. Важно, что оформлять новую карту не нужно, достаточно указать любую имеющуюся карту Сбера.     

Согласно Указу Президента Российской Федерации, получить единовременную выплату на каждого ребёнка могут семьи, имеющие детей от 6 до 18 лет, а также до 23 лет для детей с особенностями здоровья.  Выплата будет проходить по линии ПФР.

Подать заявление можно до первого ноября 2021 года на портале Госуслуг или в МФЦ. При подаче заявления нужно указать реквизиты банковской карты, на которую будет произведено перечисление.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, родители, указавшие в качестве реквизитов и получившие деньги на карту СберБанка, получат промокод и смогут оформить подписку на СберПрайм на три месяца за символический один рубль. СберПрайм — это единая подписка на комплекс сервисов и услуг, включающих музыку, онлайн-кинотеатр, такси, доставки еды, мобильную связь.

Далее, после активации подписки на СберПрайм, станут доступны другие подарки от Сбера.

2000 бонусных рублей — на покупки в СберМаркете и СберМегаМаркете. С помощью бонусных рублей можно совершить покупки на маркетплейсах СберМаркет (1000 рублей можно оплатить до 20% покупок) и СберМегаМаркет (1000 рублей можно оплатить до 50% покупок). Ассортимент товаров на этих площадках огромен – это продукты питания, одежда, техника и любые другие товары в разных категориях. При этом деньги не сгорают. Например, если сегодня купить товаров на 1000 рублей и оплатить 20% этими бонусными рублями, останется еще 800 рублей на следующие покупки.

И еще один бонус - страховой полис СК «Сбербанк страхование», по условиям которого каждый ребенок будет застрахован от несчастного случая на 400 тысяч рублей сроком на один год.

Сбер
Сбербанк
Выплаты на детей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Нашумевший в Челябинской области киберспортивный турнир «За Танкоград» возвращается. Второе сраже
14.07.2021

Геймеры Челябинской области снова сразятся в кибертурнире «За Танкоград»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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14.07.2021

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E-mail:

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14.07.2021 10:49

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12.07.2021 09:16

Юнармейцы из Остроленского не бросили родной Нагайбакский район в беде

11.07.2021 23:10

В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках

11.07.2021 23:03

В Челябинской области открыт сбор средств и благотворительной помощи пострадавшим от пожаров

11.07.2021 22:53

В Челябинской области заболеваемость коронавирусом продолжает расти

11.07.2021 22:43

Пока хозяева спали: полицейские Магнитогорска спасли от пожара дом в селе Запасное

11.07.2021 22:38

Пожарные ликвидируют в Карталинском и Нагайбакском районах оставшиеся очаги горения и тления