Как «продать» успешный образ жизни рабочего человека?

В Челябинске прошла конференция по теме профессиональной ориентации и трудовой адаптации молодежи. Федерация профсоюзов области организовала форум в рамках проекта «Важен труд каждого» - победителя конкурса Фонда президентских грантов.

Более 90 человек из Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей приняли участие в конференции. Среди них рабочая и студенческая молодежь, профсоюзные лидеры и активисты.

В роли экспертов выступили секретарь Федерации Независимых Профсоюзов России, представитель ФНПР в УФО Ирина Перфилова, начальник Главного управления по труду и занятости населения области Владислав Смирнов, директор Уральского социально-экономического института Ирина Нестеренко, директор ИТ-парк74 (Региональный оператор Фонда «Сколково» в Челябинской области) Дмитрий Козленков, председатель студенческого Координационного совета Профсоюза работников народного образования и науки РФ в УФО Геннадий Буданов.

Открыла конференцию панельная дискуссия по теме «Труд молодежи в XXI веке: вызовы и возможности», модератором который выступил заместитель председателя Федерации профсоюзов области Петр Гневашев. Экспертам было предложено высказать свое мнение и понимание как современная молодежь относится к труду, каковы ее ориентиры в профессиональной деятельности, ожидания вчерашних студентов и реалии сегодняшних молодых специалистов.

По словам начальника регионального управления по труду и занятости населения Владислава Смирнова, сегодня у молодежи нет четких ориентиров при выборе профессии. Высшее или средне-специальное, очное или заочное, конкретное направление обучения – в большей степени этот выбор за ребят делают родители, исходя из личного опыта и представлений о рынке труда. Получив диплом, новоиспеченный специалист понимает, что интерес у него совершенно в ином направлении.

«Что такое достойный труд с точки зрения входящих на рынок труда молодых специалистов? Это образ, который создан массмедиа, - говорит Владислав Смирнов. – А что сегодня видит молодежь на телеэкранах, в интернете? Представления о красивой беззаботной гламурной жизни формируют поведение нашей молодежи. Зачем идти работать по найму с утра и до вечера, не поднимая головы, в опасных и вредных условиях труда, в стрессовых ситуациях, когда можно быть успешным блогером и обеспечивать свою жизнь. Поэтому 60% студентов, которые еще и рынок труда почувствовать не успели, заявляют, что хотят открыть собственное дело».

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Петр Гневашев добавил, что на профессиональные предпочтения молодежи также влияет массовая культура современности.

« В советское время повышался престиж человека труда, а фильмы были посвящены людям рабочих профессий. На постсоветском пространстве ситуация изменилась – «героями» стали бандиты и милиционеры. Поэтому сегодня проблема профориентации стоит очень остро для молодых поколений. Молодежи нужно объяснять, в чем специфика той или иной профессии. И это одно из направлений профсоюзной деятельности. На такое профессиональное просвещение направлен наш проект «Важен труд каждого», – говорит Петр Гневашев.

«Когда мы говорим о профориентации молодежи, надо в том числе продавать образ жизни. После школьной экскурсии на предприятие ученик должен загореться желанием стать молодым профессионалом, который работает на высокотехнологичном предприятии. Если же при знакомстве с производством у будущего студента не возникает профессионального интереса, такая профориентация неэффективна», – отметил директор IT-Park74 (Региональный оператор Фонда «Сколково» в Челябинской области) Дмитрий Козленков.

После дискуссии конференция продолжилась в формате круглых столов. На секции «Проблемы профессиональной адаптации молодежи, пути их решения» участники поделились личным опытом и представили программы по адаптации молодых специалистов на предприятиях Челябинской области.

Председатель Трехгорной городской организации профсоюза работников атомной энергетики и промышленности, депутат местного Собрания депутатов Ирина Сазонова рассказала о взаимодействии профсоюза и администрации городского округа в привлечении и закреплении молодых кадров, тех социальных гарантиях (помощь в жилищном вопросе, перспектива карьерного роста), которые для молодого специалиста в приоритете.

Представители ДОРПРОФЖЕЛ Павел Васильев и Елена Чипижная представили проекты, разработанные для молодых специалистов: «Система клуба по интересам» и «ЕДА для профсоюза» (единый день адаптации профсоюза). В рамках проектов проводится анализ увлечений молодежи, их психологический настрой, готовность к активности в общественной жизни. После этого разрабатывается план, чтобы у каждого был стимул участвовать в мероприятиях по интересам (спортивные направления, творческие, волонтерство).

Куратор областного «Клуба молодых педагогов Челябинской области» Никита Калашников познакомил с программой «В полный рост 2020», которая разработана областной организацией профсоюза работников народного образования и науки совместно с Южно-Уральским государственным гуманитарным педагогическим университетом. Она ориентирована на работу с молодыми педагогами на уровне муниципальной системы образования при участии всех заинтересованных сторон – управления образования, образовательного учреждения, профсоюза, самих педагогов.

Представители АЗ «Урал» и Челябинского тракторного завода подробно рассказали о программах наставничества, которые действуют на предприятиях, социальных гарантиях, закрепленных в коллективном договоре. О мотивации и поощрении наставников, работающих с молодежью, и результатах, которые дает системный подход – омоложение кадров, закрепление узких специалистов, повышение престижа предприятия и его конкурентоспособности в целом.

Вторая секция была посвящена теме «Непрерывное образование: возможности каждого или современная необходимость?». Участники обсудили необходимые молодым специалистам навыки, которые позволят оставаться востребованным на рынке труда в 21 веке.

Как отметил председатель студенческого Координационного совета Профсоюза работников народного образования и науки РФ в УФО Геннадий Буданов, кроме базового классического образования человек должен обладать дополнительными навыками, уметь гармонично вписаться в коллектив. Сегодня среди требований к кандидату один из первых пунктов – эмпатия. И молодежь должна понимать, кто такой интроверт, экстраверт.

В отличие от предыдущих поколений современной молодежи необходимо быть готовой к периодической смене сферы деятельности. Об этом говорит и динамика роста продолжительности жизни. Если такая тенденция сохранится, то продолжительность жизни тех, кто родился после 2007 года, будет в среднем 104 года.