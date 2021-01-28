Под Челябинском в пансионате для престарелых пятеро заразились ковидом

Каждый второй челябинец признался, что не может обойтись без мата в своей речи.

В Челябинской области один класс в школе и пять групп в детсадах изолированы по ковиду

Как в Челябинске снег не убирают

Центр Челябинска в условиях резкого потепления превратился в место скопления безобразных куч грязного снега, которые «красуются» и на обочинах городских дорог, и на тротуарах, и во дворах.

Челябинцы, выходящие на прогулки, подчас чувствуют себя Суворовым во время перехода через Альпы.

Читатели агентства «Урал-пресс-информ» поделились с нашей редакцией красноречивыми снимками, сделанными в том числе на улицах Пушкина, Красной, Коммуны, на проспекте Ленина.

Жалуются горожане и на сугробы на улице Энгельса, из-за которых (речь, кроме прочего, об остановке в сторону ЮУрГУ), невозможно свободно попасть на тротуар – приходится, как Снегурочке (только не через костер), перепрыгивать через снежную кучу (пожилым людям – медленно переползать через нее).

Снежные массы гордо возвышаются и на светофоре перед улицей Коммуны – сугробы и здесь мешают комфортному передвижению горожан.

Мало того, что кучи создают неудобства, они еще и выглядят крайне неэстетично. Грязные, рыхлые снежные массы уж точно не являются усладой взору. Гулять по родному городу среди таких пейзажей малоприятно.

Претензии к подрядным организациям, отвечающим за содержание улично-дорожной сети Челябинска, есть не только у населения, но и у городского комитета дорожного хозяйства. Так, КДХ поручил подрядчикам усилить работу по очистке пешеходных переходов, тротуаров, тротуаров на искусственных сооружениях, а также прилегающей территории к остановкам общественного транспорта.

«Подрядчикам рекомендуется привлечь средства малой механизации и увеличить количество дорожных рабочих», - подчеркнули в комитете дорожного хозяйства южноуральской столицы.

Сегодня, 28-го января, в Челябинске работает 262 единицы техники: 37 комбинированных дорожных машин, 88 МТЗ, 59 погрузчиков, 72 самосвала, пять автогрейдеров и один экскаватор. В уборке задействовано также 264 дорожных рабочих.

Минувшей ночью в областном центре трудились 90 человек и 212 единиц техники. Было вывезено 4072 тонны снега.