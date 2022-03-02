Как в марте 2022 года выплатят пособие на детей с фенилкетонурией в Челябинской области

В марте 2022 года семьи Челябинской области, которые воспитывают детей с фенилкетонурией, получат специальное пособие с учетом января и февраля.

Напомним, с января 2022 года по поручению губернатора Алексея Текслера на Южном Урале введена ежемесячная денежная выплата семьям, воспитывающим детей с фенилкетонурией, на приобретение низкобелковых и безбелковых продуктов питания. Ее размер составляет пять тысяч рублей. Выплата предоставляется вне зависимости от дохода семьи (соответствующее решение было принято депутатами в декабре 2021 года).

Как сообщает пресс-служба минсоца региона, в настоящее время в Челябинской области в семьях проживают 97 детей с таким диагнозом. Управлениями социальной защиты приняты заявления и пакеты документов.

«Пособия на детей с фенилкетонурией, у которых был установлен диагноз на первое января 2022 года, будут выплачены с учетом января и февраля», - сообщили в министерстве.

В дальнейшем при установлении ребенку диагноза «фенилкетонурия» выплата будет назначаться с первого числа месяца подачи заявления с пакетом документов.

Кроме того, в феврале 2022 года Законодательное собрание области приняло законопроект, расширяющий категорию получателей выплаты. На эту меру поддержки смогут рассчитывать также семьи, воспитывающие детей, страдающих целиакией, - аутоиммунным, наследственным заболеванием пищеварительного тракта.

На сегодня в области проживает 240 детей до 18 лет с диагнозом целиакия подтвержденная и целиакия под вопросом. Им жизненно необходимо соблюдение безглютеновой диеты. Размер выплаты составит также пять тысяч рублей (для приобретения безглютеновых продуктов питания).