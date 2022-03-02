02.03.2022
В четырех городах Челябинской области установились НМУ до вечера пятницы
02.03.2022
В центре Челябинска провалился асфальт, движение закрыто
02.03.2022
В Кыштыме начала работать лаборатория по проведению ПЦР-исследований на COVID-19
02.03.2022
У православных в среду третий день Масленицы - Лакомка
02.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на третье марта
02.03.2022
В Челябинске беженцам с Донбасса окажут материальную помощь
Как в марте 2022 года выплатят пособие на детей с фенилкетонурией в Челябинской области
28.02.2022
В Челябинской области начали внедрять систему долговременного ухода за пожилыми
11.02.2022
Минсоц объяснило причины существенной разницы в размерах премий в Магнитогорском интернате
09.02.2022
Южноуральцы, нуждающиеся в соцпомощи, могут позвонить на «горячую линию»
29.12.2021
Минсоц передаст часть полномочий по начислению и выплате ряда мер соцподдержки в ПФР
За вами – правда: ветеран-афганец из «Боевого братства» обратился к участникам операции на Украине со словами поддержки
01.03.2022
Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине
01.03.2022
Борьба с ларьками-«нелегалами» в Челябинске продолжается, однако ее результатами довольны не все
28.02.2022
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022