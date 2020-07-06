Как выросли тарифы на коммунальные услуги в Челябинской области с 1 июля

С первого июля в Челябинской области совокупный платеж жителей за коммунальные услуги (кроме жилищных) вырос в среднем на 3,6%.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве тарифного регулирования и энергетики области, на территории региона приняты меры по ограничению роста платежей граждан за коммунальные услуги. Установлены льготные тарифы на теплоэнергию и теплоноситель

«Увеличение тарифа на конкретную коммунальную услугу - воду, газ, электроэнергию - может быть как выше, так и ниже предельного уровня, но общий коммунальный платеж не может вырасти больше установленного предела», - подчеркнули в министерстве.

С 1 июля по сравнению с январем 2020 года плата за отопление вырастет для населения области в среднем на 3% (год назад – на 1%), за горячее водоснабжение – на 3,8% (в июле 2019 года – на 1,5%).

Тариф за водоотведение повысится на 5,1% (год назад на 3,9%), за холодное водоснабжение – на 4,6% (в июле 2019 года - на 3,3%).

Тарифы за газ поднялись на 3,6% (год назад - 2%), тарифы на электроэнергию повышаются на 3,5% (в 2019 году – на 1,8%).

С 1 июля тарифы за обращение с ТКО выросли в среднем по области на 1,3%.

«Для каждого муниципального образования в зависимости от набора коммунальных услуг и поставщиков услуг, зон теплоснабжения сложились индивидуальные изменения тарифов по каждому виду коммунальных услуг, но прирост совокупного платежа за коммунальные услуги не превысит 3,6%», - подчеркнули в МТРиЭ.

В целях безусловного ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги осуществляется выплата адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. В случаях, когда рост платежа за коммунальные услуги по сравнению с платежом за январь 2020 года превышает предельный индекс по городу или муниципальному образованию, граждане вправе обратиться за начислением адресных субсидий по оплате коммунальных услуг вне зависимости от величины доходов.

Контроль за правильностью начисления платы граждан за коммунальные услуги осуществляет Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

Для того, чтобы определиться, имеете ли вы право на получение субсидии, необходимо сравнить квитанции с января по июнь с текущими платежами. Документы на оформление адресной субсидии нужно подавать в органы социальной защиты населения по месту жительства, либо воспользоваться услугами многофункционального центра или обратиться через единый портал госуслуг.

Кроме того, семьи, чьи расходы на оплату коммунальных платежей превысят 22% от общего дохода семьи (у одиноких пенсионеров, многодетных семей и одиноких мам – 11%), смогут претендовать на получение субсидии из областного бюджета.