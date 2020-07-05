В Челябинске с 1 июля тариф за одну коммунальную услугу снизится, за остальные – повысится

С 1 июля 2020 года тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «УСТЭК-Челябинск» для населения Челябинска (зоны теплоснабжения 01) повысились на 4,6 %.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», льготный тариф для зоны теплоснабжения 01 с первого июля 2020 года по 30 июня 2021 года составит 1354,40 рубля/Гкал (с 1 июня 2019 года по 30 июня 2020 года - 1295,11 руб./Гкал).

«Зона теплоснабжения 01 самая надёжная в городе. Наличие мощных комбинированных источников позволяет получать надёжное теплоснабжение при более дешёвой стоимости тепловой энергии», - подчеркнули в компании.

При этом тарифы на тепловую энергию для жителей двух микрорайонов Челябинска - 49Б и 49В – снижены. Ранее им приходилось платить 2600 рублей/Гкал, теперь тариф равен 1353,42 рубля/Гкал с учетом НДС.

Тариф за горячее водоснабжение для челябинцев также проиндексирован на 4,6% (в среднем по области он вырос на 3,8%), за холодное водоснабжение – на 0,1% (в среднем по области рост составил 4,6%), за водоотведение – на 1,6% (по области – 5,1%).

Тарифы за газ проиндексированы на 3,6%, за электроэнергию - на 3,5%. Жители, проживающие в городских домах с газовыми плитами, будут платить 3 рубля 36 копеек за один киловатт/час, что на 11 копеек больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Жителям, проживающим в домах с электроплитами, один киловатт/час обойдется в 2 рубля 35 копеек (плюс 8 копеек).

Тариф за обращение с ТКО для жителей областного центра снизится на 0,3%.