02.09.2022
Камерный театр занялся химией отношений и запускает серию психотренингов
02.09.2022
Наталья Котова наградила стипендиями «золотую сотню» Челябинска
02.09.2022
В Челябинской области реконструируют три объекта теплоснабжения
02.09.2022
В Миассе сотрудники ДПС задержали нетрезвого парня за рулем угнанного авто
02.09.2022
Варненские полицейские передали в суд уголовное дело о незаконной вырубке берез
02.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
Камерный театр занялся химией отношений и запускает серию психотренингов
10.08.2022
Камерный театр первым в Челябинске стартует в новый сезон
29.06.2022
Камерный театр Челябинска завершит сезон коллективным выходом на воду
23.06.2022
В Камерном театре знаменитую пьесу Островского ставят в жанре рок-лубок
10.06.2022
Камерный театр приглашает челябинцев на дебют непрофессиональных артистов
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022