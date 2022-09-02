Камерный театр занялся химией отношений и запускает серию психотренингов

Камерный театр Челябинска продолжает серию мастер-классов по психологии. Новая встреча состоится шестого сентября в 18 часов 30 минут по адресу: улица Цвиллинга, 15.

Участники узнают формулу любви, химию настроений, как гормоны влияют на чувства. В роли коуча выступит актер и хореограф Камерного театра Андрей Заостровский.

На мастер-классе собравшиеся вместе исследуют следующие вопросы: по какому принципу выстраиваются отношения между людьми, чем тип связей «путеводная звезда» отличается от «сиамских близнецов» и какие в принципе отношения являются здоровыми, а также попытаются определить в чем нарушен баланс связей, и как это исправить.

«Мы расширяем заявленную тему. В этот раз попробуем разобраться, почему некоторые люди зацикливаются на чем-то, в результате чего отношения не развиваются, и что с этим можно сделать, разберем какую роль играют гормоны и можно ли регулировать химические процессы», - пояснил Андрей Заостровский.

В программе мероприятия - презентация, видеоматериалы, интерактив, участникам будет предложено тут же закрепить материал и сделать несколько упражнений в парах, в ходе свободного обсуждения коуч ответит на все вопросы.

«На сегодняшний день зарегистрировалось около 50 человек, встреча пройдет в театральном зале, чтобы могли поучаствовать все желающие», - пояснил бизнес-тренер.

Как напоминают в театре, первый психотренинг Камерный провел 26 мая. Цикл продлится в течение всего сезона. Следующая встреча намечена на октябрь и будет посвящена конфликтологии.

СПРАВКА:

Андрей Заостровский – ведущий бизнес-психолог России, бизнес-тренер, спикер. Проходил обучение в Германии и Москве. Его наставниками были Герхард Штай, Гунхильд Бакса, Марианна Франке-Грикш, член московского общества семейных терапевтов и консультантов Ольга Троицкая, практикующий психотерапевт Михаил Бурняшев. Знания и умения Заостровского оценили участники телепроекта «Просто.Бизнес». Теперь Андрей готов поделиться опытом с челябинцами.