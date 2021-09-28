28.09.2021
Волонтеры ЮУЖД очистили территорию вокруг «Европы-Азии»
28.09.2021
Карабаш ожидает яркая ночь - «Ночь пожирателей рекламы»
28.09.2021
Замминистра строительства Челябинской области Иван Белавкин остается в СИЗО
28.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 29 сентября
28.09.2021
Челябинская область отметит день сердца, которое у многих болит
28.09.2021
В Челябинске состоится Всероссийский день ходьбы
Карабаш ожидает яркая ночь - «Ночь пожирателей рекламы»
30.07.2021
В Карабаше – режим «черного неба»
22.07.2021
«Карабашмедь» реализует масштабный инвестпроект стоимостью 9,4 миллиарда рублей
19.07.2021
В Карабаше и Кыштыме презентовали новые спортивные и социальные объекты
18.07.2021
В трех городах Челябинской области НМУ продлены
Штормовое предупреждение для южноуральцев на вторник: мокрый снег, ледяной дождь
27.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев
27.09.2021
В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили
24.09.2021
В Челябинской области остаются без тепла 6% жилья, 5% учреждений соцсферы
24.09.2021
Сети нового поколения расположились на берегах озера Увильды
23.09.2021