Карабаш ожидает яркая ночь - «Ночь пожирателей рекламы»

В первый день октября 2021 года жителей Карабаша ожидает яркая и незабываемая ночь. Карабаш – единственный город в Челябинской области, который в 2021 году получил право на проведение одного из самых ярких шоу «Ночь пожирателей рекламы».

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции пришлось отменить Ночь Пожирателей рекламы в Челябинске и в Екатеринбурге.

В этом году уникальный более шестичасовой ночной марафон шедевров рекламного искусства со всего мира пройдет в торгово-развлекательном центре «Медь» Карабаша. Гости смогут оценить рекламные ролики под произведения Грига, Шостаковича, Чайковского, под музыку из культовых фильмов «Миссия невыполнима», «Игра Престолов», «Звёздные войны», «Мужчина и Женщина».

Жители и гости Карабаша получат возможность увидеть самые лучшие ролики с 20 часов первого октября до двух часов 20 минут второго октября. По традиции, показ будет разделен на несколько тематических блоков.

В начале мероприятия всех гостей ждет фуршет и фотосессия. В антракте для зрителей подготовлено световое шоу и дегустация попкорна.

Для гостей «Ночи Пожирателей Рекламы 2021» подготовлена и развлекательная программа – перфоманс, выступление артистов классической оперетты и мюзикла Александра Старикова, показ эпатажных короткометражек в жанре драмы, комедии, фантастики, завоевавших призы кинофестивалей.