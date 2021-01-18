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Кардиолог: Попытка смыть грехи может закончиться досрочной путевкой в рай

Медики предупреждают жителей Челябинской области о возможных последствиях купания в купели для здоровья. Особенно это касается неподготовленных людей, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, и детей.

Медицинские работники предупреждают, что кратковременное погружение в ледяную воду - это, прежде всего, мощнейший стресс для организма, во время которого происходит сильный спазм сосудов. Существует ряд противопоказаний, которые категорически исключают возможность таких нагрузок на организм. К ним можно отнести заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, нарушения ритма сердца), заболевания нервной системы, заболевания органов дыхания (бронхиальная астма, обструктивные болезни), заболевания эндокринной системы (болезни щитовидной железы, сахарный диабет), эпилепсию, воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты, заболевания глаз (глаукома, конъюнктивит), заболевания мочеполовой системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, кожно-венерические заболевания, беременность (даже если женщина моржевала до наступления беременности), ранний возраст (так подготовка к зимнему купанию проходит последовательно и постепенно в течение двух лет), предупреждают в ЧОДКБ.

Особенно опасно погружение для сердечно-сосудистой и бронхо-легочной системы. Кардиолог со стажем предупреждает, что погружение может закончиться приступом стенокардии, инфарктом миокарда, инсультом или воспалением лёгких. Он подчеркивает, что нырять в ледяную воду могут только абсолютно здоровые, заранее подготовленные (закаленные) взрослые люди. «Для всех остальных попытка освободиться от грехов может закончиться досрочной путевкой в рай», - считает кардиолог.

Акушеры-гинекологи также предостерегают от купания беременных женщин. «Особенно это опасно на ранних сроках беременности, когда женщина может еще не знать о своем «положении», поэтому при планировании беременности нужно быть осторожным с купанием», - предупреждают специалисты.

Большинство врачей против купания в проруби маленьких детей. Лучше их заранее постепенно закаливать. Специалисты Челябинской областной детской клинической больницы предупреждают о возможной остановке сердца, развитии холодовой аллергии, пневмонии.

Медики советуют тщательно соблюдать правила безопасности, а также актуальные в этом году требования Роспотребнадзора в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Не употребляйте в этом день спиртного. Прием алкоголя разрушает естественную саморегуляцию организма», - рекомендуют врачи.

Прежде чем войти в воду, нужно смочить лицо, руки, ноги, живот и спину и только потом окунуться. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Не стоит находиться в проруби более 20-30 секунд, чтобы не допустить серьезного переохлаждения организма.

После купания разотритесь махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов и овощей из предварительно подготовленного термоса.

Автор: Любовь Юрина
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  • +7 919- 403 -53 -05

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12.01.2021 20:33
Инновационные разработки компании «Интерсвязь» вновь получили мировое признание
12.01.2021 20:20
Четыре многодетные семьи Челябинской области пострадали в новогодние праздники от пожаров
12.01.2021 18:21
В Златоусте ОМОН устроил облаву на рынке
12.01.2021 18:19
Жителя Магнитогорска отправили в колонию за подрыв машины бизнесмена
12.01.2021 18:12
Кузнечно-прессовый цех "Уралкуза" за 40 лет отгрузил более 2 миллионов тонн продукции
12.01.2021 18:10
Южноуральцев предупреждают об усилении морозов, водителей просят отказаться от поездок
12.01.2021 18:08
В Копейске при получении взятки задержана начальница отдела ЗАГС
12.01.2021 17:25
«Ростелеком» на Урале зафиксировал стандартную нагрузку на сеть в новогоднюю ночь
12.01.2021 17:06
Челябинский инвалид-колясочник сложил полномочия депутата
12.01.2021 17:04
Студент из Челябинска лишил себя будущего, позарившись на банковскую карту соседа по общежитию
12.01.2021 16:41
Депутат обратилась к замгенпрокурора РФ за защитой Челябинского городского бора
12.01.2021 16:37
В Челябинской области волонтеры соберут мусор после крещенских купаний
12.01.2021 16:36
Агентство инвестиционного развития Челябинской области проиграло суд фирме по оказанию консалтинговых услуг
12.01.2021 16:12
Бесплатный проезд: в челябинских трамваях исчезли кондукторы
12.01.2021 16:04
Челябинская область ожидает еще 151 тысячу доз вакцины от ковида
12.01.2021 15:37
Пианист Мацуев поддержал скрипача из Челябинска, на которого подали в суд
12.01.2021 15:34
Коронавирус оборвал жизнь 44-летнего водителя скорой в Челябинске
12.01.2021 15:26
Челябинская области выбилась в лидеры по пропаганде здорового образа жизни среди регионов России
12.01.2021 14:43
В связи с резким понижением температуры сотрудники ГИБДД переведены на круглосуточный режим несения службы
12.01.2021 14:33
В Челябинской области растет число свободных коек на ковидных базах
12.01.2021 14:13
В Москве возобновляется слушание дела в отношении Белоусова и его тещи
12.01.2021 14:06
В храмах Челябинской епархии проходит акция «Подари радость на Рождество»
12.01.2021 14:05
Южноуральские прокуроры отмечают профессиональный праздник
12.01.2021 14:03
Российский банк создаст приложение для определения covid-19
12.01.2021 13:24
В Челябинской области в ходе тестирования в ТРК выявили бессимптомных инфицированных
12.01.2021 12:31
Сергей Миронов: Новый порядок расчета прожиточного минимума – это статистическая манипуляция
12.01.2021 12:28
Текслер: Вторую очередь новой инфекционной больницы нужно запустить весной
12.01.2021 12:26
В Челябинске из-за морозов закрыли каток в парке Гагарина
12.01.2021 12:24
В Екатеринбурге пожар в многоэтажке унес жизни восьми человек
12.01.2021 11:53
Мэрия Челябинска: Обращений о проведении акции #ЕлкиНеПалки не было
12.01.2021 11:50
В Челябинской области число выздоровевших пациентов с ковидом за сутки превысило число новых инфицированных
12.01.2021 11:37
В Усть-Катаве спасли дедушку из 15-метрового оврага
12.01.2021 11:34
На ЧЦЗ определены лучшие молодые рабочие 2020 года
12.01.2021 11:26
В отношении челябинца, избившего пассажира в автобусе, возбуждено дело
12.01.2021 11:23
Дороги Челябинской области ночью чистили 92 единицы техники
12.01.2021 11:17
Путин потребовал от прокуроров жесткости в пресечении коррупции
12.01.2021 11:16
Качество продукции ММК удостоверяет электронная цифровая подпись
12.01.2021 11:14
В центре Челябинска огородили площадку под строительство высотки
12.01.2021 10:58
В аэропорту Челябинска задержана жительница Краснодарского края, избившая дочь сумкой с сувенирами
12.01.2021 10:55
Южноуральцы стали активно сообщать губернатору о проблемах с уборкой дорог и тротуаров
12.01.2021 10:35
В Челябинске совершено вооруженное нападение на реабилитационный центр
12.01.2021 10:24
Из Челябинска за ночь вывезли больше трех тонн снега
12.01.2021 10:20
КСП проверит эффективность расходования средств при строительстве новой инфекционки в Челябинске
12.01.2021 10:19
Мороз отменил занятия в школах Магнитогорска, но не для всех
12.01.2021 10:17
Скончалась вторая пострадавшая в ДТП с автобусом, перевозившим юных хоккеистов
11.01.2021 23:20
Текслер поручил главам обратить внимание на очистку внутридворовых проездов и тротуаров
11.01.2021 20:36
Алексей Текслер поручил представить к награде сотрудников ДПС, спасших юных хоккеистов
11.01.2021 18:17
Прокурор Лопин попрощался с коллективом
11.01.2021 17:53
В Челябинской области запустят новую пару пригородных поездов
11.01.2021 17:26
В Магнитогорске мусоровоз вытянул застрявшее на рельсах авто
11.01.2021 17:22
В Челябинской области закрыли три ковидные базы
11.01.2021 17:21
К Анисье холода пришли в Челябинскую область
11.01.2021 17:04
Текслер попросил южноуральцев сообщать ему обо всех проблемах с уборкой снега
11.01.2021 16:52
В Челябинске на улицу вышли необыкновенные ёлки
11.01.2021 16:41
В Челябинске задержан рецидивист, находящийся в федеральном розыске
11.01.2021 16:31
Ученые УрФУ: Радиация убивает коронавирус
11.01.2021 16:02
В Челябинской области будет продолжено бесплатное тестирование на ковид в ТРК
11.01.2021 15:36
АГК в Челябинской области наращивает мощности и модернизирует производство
11.01.2021 15:33
В Челябинской области двухлетний мальчик попал под колеса маршрутки
11.01.2021 15:31
В новогодние каникулы в Челябинской области не зарегистрировано роста заболеваемости ковидом
11.01.2021 15:01
Минздрав: Состояние девочки, серьезно пострадавшей в ДТП под Златоустом, стабильное
11.01.2021 14:36
В Чесменском районе возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств
11.01.2021 14:34
Уголовное дело о разврате в детском лагере Челябинска передали в суд
11.01.2021 14:23
В Челябинскую область идут Васильевские морозы
11.01.2021 14:14
В аэропорту Челябинска утечка газа
11.01.2021 14:04
Челябинцев призвали выбрасывать елки на мусорки
11.01.2021 13:50
ВТБ сохранит сниженную ставку по кредитам наличными
11.01.2021 13:26
Утвержден прожиточный минимум на 2021 год
11.01.2021 13:02
В Челябинской области снято ограничение на движение большегрузов по М-5
11.01.2021 12:54
В Челябинске отменили приговор создателю финансовой пирамиды
11.01.2021 12:21
Зоозащитники Челябинска обнаружили на дне заброшенного погреба кладбище щенков
11.01.2021 12:06
В Челябинской области сняли запрет на работу общепита в ночные часы
11.01.2021 12:01
В Челябинской области число выявляемых за сутки случаев ковида сокращается, а число смертей растет