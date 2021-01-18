Кардиолог: Попытка смыть грехи может закончиться досрочной путевкой в рай

Медики предупреждают жителей Челябинской области о возможных последствиях купания в купели для здоровья. Особенно это касается неподготовленных людей, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, и детей.

Медицинские работники предупреждают, что кратковременное погружение в ледяную воду - это, прежде всего, мощнейший стресс для организма, во время которого происходит сильный спазм сосудов. Существует ряд противопоказаний, которые категорически исключают возможность таких нагрузок на организм. К ним можно отнести заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, нарушения ритма сердца), заболевания нервной системы, заболевания органов дыхания (бронхиальная астма, обструктивные болезни), заболевания эндокринной системы (болезни щитовидной железы, сахарный диабет), эпилепсию, воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты, заболевания глаз (глаукома, конъюнктивит), заболевания мочеполовой системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, кожно-венерические заболевания, беременность (даже если женщина моржевала до наступления беременности), ранний возраст (так подготовка к зимнему купанию проходит последовательно и постепенно в течение двух лет), предупреждают в ЧОДКБ.

Особенно опасно погружение для сердечно-сосудистой и бронхо-легочной системы. Кардиолог со стажем предупреждает, что погружение может закончиться приступом стенокардии, инфарктом миокарда, инсультом или воспалением лёгких. Он подчеркивает, что нырять в ледяную воду могут только абсолютно здоровые, заранее подготовленные (закаленные) взрослые люди. «Для всех остальных попытка освободиться от грехов может закончиться досрочной путевкой в рай», - считает кардиолог.

Акушеры-гинекологи также предостерегают от купания беременных женщин. «Особенно это опасно на ранних сроках беременности, когда женщина может еще не знать о своем «положении», поэтому при планировании беременности нужно быть осторожным с купанием», - предупреждают специалисты.

Большинство врачей против купания в проруби маленьких детей. Лучше их заранее постепенно закаливать. Специалисты Челябинской областной детской клинической больницы предупреждают о возможной остановке сердца, развитии холодовой аллергии, пневмонии.

Медики советуют тщательно соблюдать правила безопасности, а также актуальные в этом году требования Роспотребнадзора в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Не употребляйте в этом день спиртного. Прием алкоголя разрушает естественную саморегуляцию организма», - рекомендуют врачи.

Прежде чем войти в воду, нужно смочить лицо, руки, ноги, живот и спину и только потом окунуться. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Не стоит находиться в проруби более 20-30 секунд, чтобы не допустить серьезного переохлаждения организма.

После купания разотритесь махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов и овощей из предварительно подготовленного термоса.