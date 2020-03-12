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Каждый десятый челябинец снимает стресс алкоголем

Общество
Сегодня, 10:04

Думать о хорошем, подбадривать себя и пытаться успокоиться и в редких случаях выпить – социологи узнали у жителей Челябинска, как они снимают стресс.

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС обратились к челябинцам с вопросом о том, что предпочитают делать они, когда испытывают стресс, сильное напряжение.

Самый популярный ответ челябинцев на вопрос о том, что они делают, если испытывают стресс – «пытаюсь успокоиться, подбадриваю себя, думаю о хорошем». Так отвечают 28,2% опрошенных.

Каждый четвертый горожанин, принявший участие в опросе (25,9%), анализирует ситуацию, пытается найти решение проблемы, то есть ищет рациональные пути выхода.

В топ-3 способов борьбы со стрессом входит прогулка или выезд на природу, то есть релаксация с помощью физической активности или единения с природой. Так делает практически каждый пятый из опрошенных (19%).

На четвертом месте по упоминаемости – прослушивание музыки и просмотр телевизора, кино (16,5%).

Предпочитают обсуждать проблему с семьей, близкими 14,5%. Столько же – встречаться с друзьями. Стараются отвлечься и сменить обстановку 13,7% горожан.

Более чем каждый десятый опрошенный (12,2%) принимает успокоительное, лекарства. Чаще так отвечают женщины, респонденты старше 60 лет, неработающие пенсионеры и информанты с уровнем материальной обеспеченности ниже среднего.

Выпивать алкоголь при стрессе и сильном напряжении предпочитают 12% опрошенных.

Замыкает топ-10 способов борьбы челябинцев со стрессом спорт. Эту позицию выбирают 9,7% опрошенных.

На 11 месте оказался вариант ответа «Ничего не делаю, само пройдет». Позицию фаталиста выбрали 8,7% опрошенных. При ответе на этот вопрос челябинцы высказывали и довольно интересные и оригинальные способы борьбы со стрессом: кто-то предпочитает с головой окунуться в работу (8,5%), кто-то читает (8,0%), а некоторые предпочитают лечь спать (7,5%). Отдыхают или берут выходной 3,5% респондентов, столько же замыкаются в себе, остаются наедине с собой. В числе названных, но статистически незначимых стратегий были и такие: ем (в том числе сладкое), играю в компьютерные игры, провожу время в интернете, кричу, иду в церковь, плачу, курю, пою. А 2,5% опрошенных заявили о том, что никогда не испытывают стресс.

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