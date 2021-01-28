Каждый второй челябинец признался, что не может обойтись без мата в своей речи.

В Челябинской области один класс в школе и пять групп в детсадах изолированы по ковиду

Каждый второй челябинец признался, что не может обойтись без мата в своей речи.

В понедельник, первого февраля вступит в силу новая редакция закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Администрациям социальных сетей и видеохостингов предписано выявлять и блокировать нецензурные выражения. И, если в социальных сетях удалить незаконный контент и заблокировать теперь необходимо и возможно, то приватное общение регулируется иначе.

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС решили узнать у челябинцев – а много ли среди их знакомых тех, кто употребляет в своей речи нецензурные выражения.

Знакомые большинства опрошенных челябинцев (62,1%) используют в своей речи нецензурные выражения. Такой вариант ответа чаще выбирали мужчины, респонденты в возрасте 18-24 и 25-44 лет, по роду занятий – наемные работники частных предприятий, а также горожане с высоким уровнем материальной обеспеченности.

Более трети горожан, принявших участие в опросе (36,4%), говорят, что большинство их знакомых не употребляют нецензурную лексику в своей речи. В этой группе чаще представлены женщины, челябинцы старше 60 лет, неработающие пенсионеры и те, кто имеет высшее образование.

Согласно вступающим в силу поправкам к указанному закону, за нецензурные слова и выражения будут удалять незаконный контент или заблокируют сайт, если это не делается. Оштрафовать за их употребление формально не могут. Однако, любителям «крепкого словца» расслабляться не стоит, ведь новый закон не отменил предыдущие, согласно которым за нецензурную брань в общественных местах можно «налететь» на штраф до 15 МРОТ или до 15 суток ареста. Кроме того, в силе и статья Уголовного кодекса РФ «Оскорбление», по которой матерщиннику могут присудить до 100 МРОТ или до шести месяцев исправительных работ.