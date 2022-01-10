Керамогранит «под белый мрамор»

Несмотря на огромное множество интерпретаций этой метаморфической горной породы, все же, самой востребованной остается одна из ее разновидностей. Белый мрамор высоко ценится как в архитектуре, так и дизайне интерьеров, он навеки застыл в античных скульптурах и монументальных памятниках. В нем воплотились элегантность и аристократизм, роскошь и изящество. Добываемый на каррарских каменоломнях еще с древности он не утратил своей актуальности и в наши дни. Особую популярность приобрели его имитации в исполнении керамогранита, существенно снизившие стоимость и автоматически упростившие многие процессы. Прочные, надежные, долговечные и практичные копии природного аналога сразу пришлись по душе как профессионалам, так и любителям. Какие интерпретации белого мрамора сегодня встречаются в продаже?

Казалось бы, еще недавно керамический гранит можно было увидеть исключительно в обустройстве пола промышленных помещений. Его декоративные способности уступали место техническим характеристикам. Однако год за годом внешним свойствам облицовки стали придавать все больше значения. С освоением цифровой печати в керамической индустрии появился широчайший спектр имитаций натурального мрамора. Серые, бежевые, коричневые и черные копии почти сразу нашли свое применение в частном и коммерческом секторе строительства. Но пальма первенства в этом ряде по праву заняла плитка «под белый мрамор», буквально источающая чистоту и благородство.

В настоящее время в продажу поступает керамогранит, обладающий однородной текстурой белого цвета, с едва заметным либо насыщенным рисунком. Перенесенные с поверхности оригинала на поверхность облицовки прожилки чаще имеют светло-серый оттенок, реже – светло-желтый и розоватый. Наибольшее распространение получила интерпретация белого мрамора, а точнее – один из ценнейших его сортов – «каррарский», названный в честь города на севере Италии, в непосредственной близости с которым он добывается. Впервые о нем узнали еще во времена Римской Империи, но его красота продолжает вдохновлять дизайнеров на создание оригинальных решений для внутренней и наружной отделки. Так, среди модельного ряда изделий известного отечественного производителя Керама Марацци появилась линейка керамогранита МОНТЕ ТИБЕРИО, наглядно продемонстрировавшая декоративный потенциал камня из Апуанских Альп.

На выбор предлагаются образцы с матовой или полуполированной поверхностью, которые благодаря инновационной технологии печати передают мельчайшие нюансы своего прототипа. Белый мрамор, добытый в Каррарских каменоломнях, словно застыл в керамическом граните – универсальном материале для стен и пола. Облицовочные покрытия отечественного бренда открывают широкие возможности в декорировании интерьеров разной направленности – от частных гостиных до зон общественного пользования.

Как правило, плитка в имитации белого мрамора имеет несколько форматов. Чтобы она была привлекательная не только для стандартных, но и просторных помещений, ее начали выпускать в крупных, а порой и мега крупных форматах. Коллекция МОНТЕ ТИБЕРИО не стала исключением. Керамогранит здесь представлен в размере 119,5х238,5, что позволяет в полной мере оценить красоту и совершенство природного аналога.

При желании можно использовать дополнительные инструменты, которые еще больше усилят и без того мощный эффект. Это могут быть вставки, панно, бордюры, заодно работающие на создание целостного дизайна и монолитности отделки. А самое главное – атмосфера чистоты и роскоши обеспечена.