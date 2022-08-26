Княжеский дом в Катав-Ивановске официально обрел охранную зону

В Катав-Ивановске (Челябинская область) утверждены границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом князей Белосельских-Белозерских», который расположен по адресу: улица Карла Маркса, 4.

Как отмечают в госкомитете охраны ОКН региона, впоследствии в данном здании размещался первый Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

Каменный двухэтажный дом построен в 1820-х годах княгиней Анной Григорьевной Белосельской-Белозерской. По материнской линии она происходила из семей Мясниковых и Твердышевых, основателей и владельцев нескольких уральских заводов и основателей таких городов Челябинской области, как Катав-Ивановск, Усть-Катав, Юрюзань.

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Усадьба была первым каменным домом в Катав-Ивановске. Дом находится в центре родовой усадьбы, которая представляла собой целый комплекс, выполненный в стиле классицизма. В настоящее время в данном особняке размещается краеведческий музей, открытый в 1975 году.

По информации госкомитета, для ОКН «Дом князей Белосельских-Белозерских» установлены следующие зоны: охранная зона объекта культурного наследия (ОЗ); зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ; зона охраняемого природного ландшафта (ЗОПЛ).

«Установление данных зон позволит обеспечить сохранность визуального восприятия объекта на связанных и близлежащих с ним территориях с целью сохранения зон охраняемых видовых раскрытий», - пояснили в государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.