Ко Дню города в Челябинске презентуют новые экскурсии

Челябинские экскурсоводы разработали необычные маршруты пешеходных экскурсий по городу. Премьеры новых познавательных прогулок для детей и взрослых будут посвящены 287-летию Челябинска.

Организатор пилотного проекта «Народный экскурсовод» Юлия Семейкина, основательница популярного городского сообщества «Челябинск пешком» уже полтора года проводит авторские экскурсии по разным районам города. Находя интересные темы, она разрабатывает нетривиальные маршруты, чтобы познакомить горожан и гостей Челябинска с непарадной, скрытой от взоров туристической массовки стороной столицы Южного Урала.

«Моя цель состоит в том, чтобы горожане открыли для себя Челябинск с незнакомой стороны, — рассказывает Юлия Семейкина. — Чтобы каждый челябинец смотрел на город такими же влюбленными глазами, какими вижу его я».

Этим летом небольшая команда единомышленников и любителей краеведения из сообщества «Челябинск пешком» пополнилась новыми участниками. Со свежими силами знатоки городской истории и архитектуры, старинных кварталов и памятных мест взялись за «мозговой штурм».

Сегодня спрос на авторские пешеходные экскурсии в Челябинске значительно превышает предложение — горожане «распробовали» экскурсии как новый и очень увлекательный вид досуга и стали активно интересоваться камерными краеведческими прогулками. Записаться на авторскую экскурсию почти невозможно — количество мест ограничено, а желающих так много, что буквально минут через десять после публикации анонса запись закрывается.

«В прошлом году "Челябинск пешком" состоял из меня одной, я водила по 5-6 экскурсий в неделю, и места на них разлетались, как горячие пирожки, — вспоминает Юлия Семейкина. — Больше экскурсий проводить я физически не могла, и тогда к проекту присоединились Алексей Кондратьев, Елена Пузанова и Аркадий Шохин, сделав ассортимент экскурсий богаче».

Но этим летом стало окончательно ясно, что прошлое и настоящее Челябинска, его потайные улочки, спрятанные за парадными проспектами, и живописные окраины со старой застройкой, которые обычно обходят стороной, волнуют горожан гораздо сильней, чем можно себе представить. В сообществе «Челябинск пешком» появляется объявление о поиске экскурсоводов со своим, оригинальным видением городского пространства, с интересными идеями неисследованных маршрутов и вариантами неизученных и полузабытых мест, про которые можно рассказать на экскурсиях.

«Мы всегда рады новым людям и идеям в проекте и убеждены, что экскурсоводом может быть любой, ведь для каждого из нас город разный, — пишет Юлия Семейкина обращение к горожанам в соцсетях. — Может быть, вы — преподаватель и хотите показать Челябинск академический и рассказать его историю; может быть, работаете на железной дороге, а может служите в театре и откроете нам Челябинск театральный. Самое главное — это любить город и людей, интересоваться историей, архитектурой, понимать, о чём вы хотите рассказать, быть самостоятельным, инициативным и открытым новому».

На пост Юлии Семейкиной о поиске знатоков городской культуры, истории и архитектуры откликнулось более 50 человек, желающих поделиться своими знаниями с челябинцами.

«Нам пришлось организовать чат для желающих попробовать себя в экскурсиях, где мы помогали будущим экскурсоводам в создании их первого маршрута. Пошел даже такой слух, что в Челябинске ищут народных экскурсоводов. Так мы и решили назвать этот проект — "Народный экскурсовод"», — рассказывает Юлия Семейкина.

Среди «народных» экскурсоводов оказались люди совершенно разных возрастов и родов деятельности, а диапазон заявленных тем просто поражает! Вот лишь некоторые примеры возможных экскурсий, которые могут воплотиться в ближайшем будущем: «Кофейная история Челябинска», «В гости в мастерские к художникам», «Озеро Смолино: от курорта до белой металлургии», «Поселок Аэропорт», «Мода по-челябински», «Голубые зеркала Челябинска. Первое озеро».

Пока участники проекта «Народный экскурсовод» заняты разработкой новых экскурсий. Профессиональные экскурсоводы Юлия Семейкина, Елена Пузанова и Алексей Кондратьев, получившие недавно государственные дипломы о профессиональной переподготовке, помогают с материалами и теоретической базой, рекомендуют источники информации, слушают пробные экскурсии и дают их авторам обратную связь.

Публичные премьеры новых авторских маршрутов будут приурочены к празднованию Дня города и стартуют в начале сентября. Анонсы будут размещены в сообществе «Челябинск пешком». Новые экскурсии станут хорошим подарком для города ко дню его рождения, а для горожан — это прекрасная возможность лучше узнать Челябинск и признаться ему в любви.