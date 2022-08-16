Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы

Две новые школы будут открыты в Челябинской области ко Дню знаний, первому сентября 2022 года, – в Кунашаке и Верхнеуральске. В каждой из них будет обучаться по 500 учащихся.

«К новому учебному году будут открыты две школы по 500 мест каждая: в Верхнеуральском и Кунашакском муниципальных районах», - рассказала агентству руководитель пресс-службы минобрнауки области Светлана Платонова.

Средняя общеобразовательная школа в Кунашаке возведена по госпрограмме «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях» в рамках нацпроекта «Образование». Ее строительство началось в апреле 2020 года и шло по графику.

В школе будут интерактивные классы, спортзал, библиотека с местами для коворкинга, медицинский блок, актовый зал, просторные кабинеты. Особое внимание уделено ученикам с ограниченными возможностями здоровья — для них создана безбарьерная среда.

Решение о строительстве школы № 2 в Верхнеуральске было принято губернатором Алексеем Текслером в 2019 года. Ранее дети обучались в здании, построенном в конце XIX века.

В новой школе уже укомплектованы 20 классов. Школа оснащена новым современным оборудованием. В каждом классе школы есть компьютерное оборудование, доступ в Интернет.

В старом здании не было пищеблока, завтраки привозили детям в термосах из соседней школы. В новом здании есть пищеблок, соответствующий самым современным требованиям, и столовая на 280 посадочных мест.

В новом здании школы предусмотрены помещения для работы группы продленного дня (в старом такой возможности не было).

Раньше школьная библиотека раньше была в стесненных условиях, а теперь с читальным залом, оборудованным техникой.

В новую школу планируется осуществлять подвоз школьников на автобусах от старого здания. Министерство образования для этого выделило дополнительный автобус на 32 места.

Кроме того, до конца года будут введены в эксплуатацию еще четыре общеобразовательных учебных заведения – в Миассе, Тугайкуле, Пласте и Сосновском районе.

«Завершают отделочные работы и готовятся к открытию: школа в Копейске в поселке Тугайкуль на 1000 мест, школа-детский сад в Миассе (на 640 мест + 160 мест для дошкольников), пристрой к школе № 2 в Пласте на 495 мест и школа в микрорайоне «Привилегия» Сосновского района на 1000 мест», - уточнила Светлана Платонова.

В прошлом году к новому учебному году были построены три школы, но первого сентября они не открылись из-за отсутствия разрешительных документов.

Первого сентября в школы области придут более 46 тысяч первоклассников. Всего за парту сядут более 420 тысяч школьников. Около 22 тысяч учителей области примут поздравления с новым учебным годом от своих учеников.

Общее число учеников в области остается примерно на таком же уровне, что и в прошлом году.