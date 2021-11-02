Когда детей в Челябинской области начнут вакцинировать от ковида

В Челябинской области растет число детей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Министерство здравоохранения с нетерпением ждет детскую вакцину против ковида и готово сразу же организовать прививочную кампанию.

Об этом рассказал министр здравоохранения региона Юрий Семенов на брифинге второго ноября.

Детей от ковида пока не прививают. «Мы ждем, когда все-таки будет вакцина для детей, для подростков. Конечно, это обсуждается, и обсуждается во всем мире. Мы видим, что где-то уже начали детей вакцинировать. Я думаю, что вакцина для детей в ближайшее время появится в Российской Федерации, будет утверждена, будет получено разрешение, и Минздрав нам выдаст рекомендации по тому, как мы будем прививать детей. Хотелось бы, чтобы это случилось побыстрее», - рассказал Юрий Семенов.

Министр подчеркнул, что дети - это особая категория. «Вакцина должна пройти все необходимые испытания, получить все необходимые разрешения, и после этого начнем прививать. Я думаю, это будет очень хороший момент, когда это наступит», - отметил глава минздрава.

В минздраве отмечают, в первую и вторую волну пандемии были отмечены лишь единичные случаи заболевания среди детей. Сейчас дети, в том числе и новорожденные, стали болеть чаще. «Среди них есть те, которые тяжело переносят коронавирусную инфекцию, проходят через реанимационные отделения», - подчеркнули в минздраве.

По словам Юрия Семенова, в последнее время выросло число детей, заболевших подтверждаемой коронавирусной инфекцией. «Слава Богу, большинство из них находятся на домашнем лечении. Смотрят и лечат детей участковые педиатры. Болеют чаще всего в легкой или средней степени, не требуют госпитализации», - уточнил министр.

Дети, которым требуется госпитализация, направляются в городскую больницу № 9 Челябинска, где создан консилиум именно по консультации несовершеннолетних пациентов. Консультирует также детская областная клиническая больница и детская городская. Уже наработан определенный опыт лечения пациентов с ковидом в этой возрастной категории.

На утро второго ноября в ГКБ №9 Челябинска получали лечение 50 детей. «В крайне тяжелом и тяжелом состоянии в настоящий момент детей нет. На ИВЛ тоже нет. Я скажу, что это слава Богу. В больнице находятся дети, которые просто требуют наблюдения, дети, по которым проводятся консилиумы», - уточнил Семенов.

Как уже сообщало агентство, в Челябинской области развернуто 160 стационарных коек для лечения детей с коронавирусной инфекцией COVID-19: в ГКБ №9 и ОКБ №2 Челябинска, в центре Центр охраны материнства и детства в Магнитогорске, в горбольнице № 2 в Миассе; в горбольнице в Кыштыме, в районных больницах в Сатке и в Аше.