Когда в Челябинской области сформируется коллективный иммунитет от ковида

Коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции COVID-19 в Челябинской области может быть сформирован к концу декабря 2021 года, но при условии, что в день будет вакцинироваться не менее 20-25 тысяч человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Юрий Семенов на брифинге восьмого ноября.

«Прогноз у нас есть. Если мы будем вакцинировать от 20 до 25 тысяч жителей в сутки, то к концу декабря мы достигнем тех показателей, которые нам нужны для того, чтобы у нас был коллективный иммунитет», - рассказал глава регионального минздрава.

По его словам, в области уже были дни, когда за сутки вакцинировалось больше 20 тысяч человек. Но это пока, скорее, приятное исключение, чем практика.

Министр отметил, что на сегодняшний день привито один миллион 219 тысяч 806 человек, что составляет 45,2% от всего взрослого населения.

За прошедшие сутки, седьмое ноября, было вакцинировано 12 тысяч 15 человек, в том числе в самом большом прививочном центре - Дворце спорта «Юность» - 1201 человек. Всего за все время его работы там поставили прививку 13 тысяч 942 человека.

Еще пять тысяч 541 человек вакцинировался в торгово-развлекательных комплексах с четвертого по седьмое ноября 2021 года. В круглосуточных пунктах вакцинации (приемные покои медучреждений) с 13 октября было привито 15 тысяч 496 человек.

«Считаем, что в Челябинской области достаточно уверенная тенденция в увеличении количества провакцинированных граждан. Видим, что Дворец спорта «Юность» - популярное место для вакцинации», - отметил Юрий Семенов.

Вакцинальный пункт в «Юности» будет работать ежедневно с 10 до 20 часов до 21 ноября. Сегодня открыт большой вакцинальный пункт в Ледовой арене «Металлург» в Магнитогорске.

На сегодня по данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в Челябинской области составляет 35,2%.

Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо вакцинировать не менее 80% населения. При этом часть жителей уже нужно будет ревакцинировать (у кого прошло более полугода с первой вакцинации).