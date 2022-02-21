Когда южноуральцы получат выплаты по мерам соцподдержки за февраль

Жители Челябинской области, которые в феврале впервые обратятся в Пенсионный фонд за назначением мер социальной поддержки, получат выплаты через пять дней после их назначения. Выплаты по ранее назначенным пособиям по уходу за ребенком до 1,5 лет в феврале не будет.

Напомним, с января 2022 года пенсионный фонд РФ начал предоставлять меры соцподдержки, которые ранее назначали и выплачивали органы социальной защиты населения.

Ранее назначенные выплаты производились месяц в месяц, теперь будут выплачиваться по стандартному графику месяцем позже (за предыдущий).

В отделении ПФР по Челябинской области пояснили, в январе 2022 года семьи, которым уже были начислены пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, досрочно получили январскую выплату (по стандартному графику она должна была пройти в феврале). Выплаты за февраль будут произведены в марте, за март – в апреле и так далее.

В феврале поступят выплаты только по новым назначениям. Южноуральцы, которые в феврале впервые обратятся за мерами соцподдержки, получат их через пять дней.

Для оформления выплат в первый раз нужно обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ. «Процесс носит заявительный характер, рассмотрение заявления занимает пять рабочих дней. Выплату граждане получат не позднее пяти дней после назначения», - пояснили в ПФР.

В фонде подчеркнули, с марта весь процесс перечисления средств пойдёт по стандартному графику. Выплата проходит с 1 по 25 число в месяце, следующим за месяцем назначения.

То же самое касается и компенсации коммунальных платежей семьям военных и сотрудников силовых ведомств. В январе ПФР граждане досрочно получили выплату за январь. В феврале перечисления будут только по новым назначениям тем, кто оформил ежемесячные компенсации в январе и феврале. Выплата за февраль поступит в марте, за март – в апреле и так далее.

ДЛЯ СПРАВКИ

В ПФР из органов социальной защиты передали выплаты по следующим категориям:

- неработающим гражданам, имеющим детей;

- лицам, подвергшимся воздействию радиации;

- реабилитированным лицам;

- инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;

- военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

В ПФР рассказали, на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет могут претендовать один из неработающих родителей, а также неработающие опекун или родственник ребенка (при этом ухаживающий за ребенком не должен получать пособие по безработице).

Размер пособия зависит от нескольких факторов. Минимальный - семь тысяч 677,8 рубля в месяц (с первого февраля 2022 года проиндексирован на 8,4%). Пособие предоставляется за весь период ухода за ребенком: начиная с рождения или с первого дня отпуска по уходу, заканчивая днем, когда ребенку исполняется 1,5 года.

Подробнее с условиями оформления ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет можно ознакомиться на сайте.

Получить информацию по вопросам назначения выплат можно на сайте ПФР, по телефону регионального контакт-центра отделения ПФР по Челябинской области - 88006000277, а также на официальных страницах ОПФР по Челябинской области в социальных сетях: Вконтакте, Фейсбук, Твиттер.