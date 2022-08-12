12.08.2022
В новом сезоне Молодежный театр Челябинска особое внимание уделит зрителям-детям
12.08.2022
ВТБ: Челябинская область стала одним из лидеров по автокредитованию в стране
12.08.2022
Количество ДТП на полигоне ЮУЖД за семь месяцев 2022 года снизилось в два раза
12.08.2022
За сутки в Челябинской области заболели ковидом 236 человек, а выздоровели 103
12.08.2022
Челябинские власти взялись за заброшенные садовые участки
12.08.2022
У найденного на теплосетях в Челябинске малыша будет новая семья
Количество ДТП на полигоне ЮУЖД за семь месяцев 2022 года снизилось в два раза
05.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
03.08.2022
С четвертого августа новый электропоезд повышенной комфортности начнет курсировать на маршруте Челябинск – Миасс
29.07.2022
Экстренная остановка: в районе Аргаяше движению поезда помешал козленок
27.07.2022
На станциях ЮУЖД могут появиться скамейки из переработанного пластика
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022