Количество ДТП на полигоне ЮУЖД за семь месяцев 2022 года снизилось в два раза

За январь-июль 2022 года на полигоне Южно-Уральской железной дороги произошло пять дорожно-транспортных происшествий (за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 10 ДТП). Из них четыре случая – на железнодорожных переездах, один – вне переезда.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в Оренбургской области были зарегистрированы три случая ДТП, два из них - на участке Красногвардеец – Новоперелюбская. В феврале произошло столкновение легкового автомобиля и состава со снегоуборочной техникой, а в июне столкнулись легковой автомобиль и грузовой поезд. Помимо этого, в июле на железнодорожном переезде между станцией Сакмарская и Разъездом 24 км произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пригородного поезда «Орлан». Водитель грузового автомобиля, игнорируя запрещающие показания исправно действующей автоматической сигнализации, выехал на пути перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Еще два дорожно-транспортных происшествия были зарегистрированы в Челябинской области. В январе на переезде Жукатау – Ункурда произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем. В мае столкновение легкового автомобиля и пассажирского поезда произошло вне переезда на станции Полетаево-1.

В Курганской области и на территории Петропавловского отделения ЮУЖД (Северо-Казахстанская область Республики Казахстан) дорожно-транспортных происшествий не было.

С начала года дежурными по переездам зарегистрировано 134 нарушения водителями правил дорожного движения. Информация по выявленным случаям направлена в ГИБДД.

Южно-Уральская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

В компании напомнили, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.