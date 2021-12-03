Колонийские мастерицы из Челябинска прошли в финал Всероссийских Дельфийских игр

Осужденные женщины, отбывающие наказание в исправительных колониях Челябинска, по итогам первого этапа конкурса прошли в финал Всероссийских Дельфийских игр.

Поделиться

Женская ИК-5 представила на конкурс наряды от местного дизайнера одежды. Осужденная Наталья Мурзина создала несколько костюмов: первый – элегантный брючный матросский костюм «Морячка» сине-белого цвета, второй – модное платье в пол «Малышка на миллион» (в стиле вечеринки великого Гэтсби), третий – национальный башкирский праздничный костюм в современной авторской интерпретации, с этническими элементами – нежными узорами, которые мастерица бережно и с любовью вышивала своими руками. Как отмечают в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области, каждая деталь выполнена с особой точностью и аккуратностью.

Женская исправительная колония №4 направила для участия в конкурсе красивую картину «Сочные фрукты», написанную осужденной Аллой Долговой в жанре натюрморт. Художник определила для себя задачу – показать неуловимую красоту вещей, раскрыть их душу и напомнить о ценности каждого мгновения. С ней девушка успешно справилась.

«ИК-4 представлена сразу в десяти номинациях, а ИК-5 – в четырех», - сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Отметим, участие во Всероссийских Дельфийских играх принимали и осужденные, отбывающие наказание в других исправительных учреждениях Челябинской области.

В рамках конкурса они получили возможность реализовать творческий потенциал в одной или нескольких номинациях, проявив свои таланты и способности.

Участники соревновались в эстрадном, сольном и ансамблевом народном пении, тележурналистике, фотографии, живописи, парикмахерском и кулинарном искусстве, художественном чтении, народных инструментах и художественном ремесле.

Лучшие работы, среди которых творения мастериц из четвертой и пятой женских колоний Челябинска, направлены для участия во втором этапе чемпионата в Санкт-Петербургском университете ФСИН РФ, который завершится 15-го декабря.

Как подчеркнул начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН области Сергей Третьяков, чемпионат в очередной раз показал, что среди осужденных много талантливых людей.

Он также отметил, что подобные мероприятия способствуют их нравственно-эстетическому и духовному развитию, формированию системы общепринятых ценностей и исправлению.