Команда прокуратуры Челябинской области стала победителем соревнований по гребле

Это уже седьмой этап соревнований работников прокуратур Уральского федерального округа по гребле в лодках класса драгонбот.

Состязания проходили на базе спортивной школы олимпийского резерва № 11 по гребле на байдарках и каноэ. По данным источника, участие приняли 27 работников прокуратур Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

Команды соревновались на дистанции 200 метров на четырехместных лодках без рулевого. В гонках участвовало шесть лодок: четыре мужские команды и две - женские.

В гонке среди мужчин победила команда прокуратуры Челябинской области в составе: и.о. прокурора Октябрьского района Антона Бутрика, старшего прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры области Сергея Захарова, заместителя начальника управления правовой статистики прокуратуры области Романа Романова, и.о. начальника отдела информационно-технологического обеспечения и связи прокуратуры области Вячеслава Семерлина.

На втором месте команда прокуратуры Свердловской области, на третьем – команда прокуратуры Курганской области.

В гонке среди женщин лодки прокуратур Челябинского и Свердловского регионов пересекли финишную линию практически одновременно. Фотофиниш определил победителем команду прокуратуры Свердловской области.

Команду прокуратуры Челябинской области достойно представили: прокурор отдела государственной и ведомственной статистики управления правовой статистики прокуратуры области Елена Блиновских, ведущий специалист отдела общего и особого делопроизводства прокуратуры области Кристина Игнатьева, прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области прокуратуры области Наталья Христенко, помощник прокурора г. Челябинска Надежда Шафикова.

По итогам соревнований команды награждены дипломами прокурора Челябинской области, все участники – памятными призами.