Комендантский патруль наведался в полицию Челябинска

В Челябинске комендантский патруль, «присматривающий» за полицейскими, проверил соблюдение стражами порядка служебной и автотранспортной дисциплины.

Комендантский патруль проверил соблюдение распорядка дня личного состава, внешний вид сотрудников, наличие служебных удостоверений и жетонов. В целях профилактики транспортной дисциплины проведена проверка служебного и личного автотранспорта.

«Сотрудник полиции должен служить примером не только в соблюдении законов, но и во внешнем облике, и в поведении. По установленным требованиям страж порядка должен быть опрятно одет, согласно правилам ношения форменного обмундирования, иметь при себе служебное удостоверение, жетон и нагрудный знак (для сотрудников полиции). Следить за служебной дисциплиной в рядах полиции призван комендантский патруль, который действует в ГУ МВД России по Челябинской области», - сообщили в региональном полицейском главке.

Напомним, комендантский патруль, «присматривающий» за полицейскими появился в Челябинской области по приказу бывшего начальника областного полицейского главка генерал-майора полиции Андрея Сергеева в 2015 году.

Подразделение контролирует соблюдение сотрудниками полиции безупречного внешнего вида, строевой выправки, культуры поведения и выполнения воинского приветствия. Патруль также имеет право проверить у сотрудников полиции, обеспечивающих правопорядок в городе, наличие служебных документов, жетонов, табельного оружия, служебный и личный автотранспорт, а также соблюдение правил дорожного движения.