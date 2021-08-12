12.08.2021
Аккредитация вузов с 2022 года станет бессрочной
12.08.2021
Новое назначение в правительстве Челябинской области
12.08.2021
В Челябинске на транспортной развязке у «Юности» ведется замена неприжившихся растений
12.08.2021
Комитет дорожного хозяйства сообщил об отключении светофоров в Челябинске
11.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 12 августа
11.08.2021
В Челябинске продолжается строительство тренировочного катка у ледовой арены «Трактор»
Комитет дорожного хозяйства сообщил об отключении светофоров в Челябинске
09.08.2021
В Челябинске на трех перекрестках улицы Труда не работают светофоры
05.08.2021
В Челябинске сообщили об отключении светофоров на четырех перекрестках
04.08.2021
В Челябинске на Меридиане отключат светофоры
03.08.2021
На северо-западе Челябинска отключили светофоры
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021
В минэкологии дали объяснение химическому запаху в Челябинской области
09.08.2021
Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии
09.08.2021