Комитет дорожного хозяйства сообщил об отключении светофоров в Челябинске

В Челябинске сегодня, 12-го августа, отключают светофоры на ряде перекрестков. Временные отключения объектов связаны с работами на электросетях и работами, проводимыми АО «СМЭУ».

С 13 до 18 часов будут отключены светофоры на пересечениях улиц Героев Танкограда и Бажова. С восьми утра до шести вечера – на Братьев Кашириных – 40-летия Победы. С девяти утра до полудня светофоры не будут работать на перекрестках Труда – остановка «Зоопарк», Труда – остановка «МФЦ», Труда – Северо-Крымская.

С 13 часов до 14 часов 30 минут не будут работать светофоры на пересечении Бориса Хмельницкого и улицы Сталеваров. С девяти утра до четырех часов дня – на Бориса Хмельницкого – Румянцева.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, эти отключения связаны с работами на электросетях.

В связи с работами, проводимыми АО «СМЭУ», с 9 часов 30 минут до 11 утра будут отключены светофоры на пересечениях Комсомольского проспекта - улицы Молдавской, с 13 часов 30 минут до 15 часов – на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Солнечной.