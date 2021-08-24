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Министерство здравоохранения Челябинской области
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24.08.2021 16:59

Кому и какая прививка от ковида рекомендована, а кому запрещена

Министерство здравоохранения России обновило методические рекомендации по проведению вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Эксперты разрешили применение вакцины «Спутник Лайт» для пациентов старше 60 лет. Кроме того, этот препарат рекомендован для повторной вакцинации, для переболевших ковидом и для молодых людей.

В обновленной версии рекомендаций появился раздел, посвященный вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией. «Рекомендуется использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через четыре недели от начала приема антиретровирусных средств», - говорится в тексте рекомендаций.

«Гам-КОВИД-Вак» не противопоказано пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями.

В июне 2021 года разрешено применение вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») у беременных. В обновленной инструкции указано, что применять препарат при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода.

Для людей старше 60 лет Минздрав России одобрил вакцину «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Этим же препаратом привился и президент России Владимир Путин в феврале 2021 года.

Тем, кто уже переболел коронавирусом, рекомендуется ставить прививку через шесть месяцев после выздоровления (без учета уровня антител).

Противопоказаниями к вакцинации от COVID являются возраст до 18 лет; период грудного вкармливания, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе.

Кроме того, не рекомендуется ставить прививку людям с признаками ОРЗ или повышенной температурой, при обострении хронических заболеваний. В этих случаях вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ - вакцинацию проводят

В период эпидемического подъема вакцинацию от коронавируса рекомендуется делать через шесть месяцев - как переболевшим, так и вакцинированным ранее. В спокойной эпидситуации - один раз в год.

На днях Владимир Путин вновь предупредил, вакцинация жителей от коронавирусной инфекции COVID-19 должна быть добровольной, нельзя навязывать и давить на людей, принуждая ставить прививку.

На территории Российской Федерации зарегистрированы и используются четыре отечественные вакцины: Гам-Ковид-Вак (торговая марка "Спутник V") и "Спутник Лайт", разработанные Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, «ЭпиВакКорона», созданная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «Ковивак», которую разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.

Подробности на сайте минздрава РВ и на сайте стопкоронавирус.

Ранее инфекционист рассказала, как была создана вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19, как она работает и какой из зарегистрированных на территории России препаратов выбрать для вакцинации.

Автор: Любовь Юрина
Вакцинация
Челябинск
Министерство здравоохранения Челябинской области
коронавирус
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Главный спортивный чиновник Челябинска объяснил траты родителей на спорт
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24.08.2021

Гастроли театра Нижнего Новгорода откроет в Челябинске «Павел I»
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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23.08.2021 10:43

В России отменен обязательный техосмотр для получения ОСАГО 

23.08.2021 10:28

В выходные 1438 южноуральцев привились в ТРКХ, садах, парках, на рынках и в храме

23.08.2021 10:01

В Челябинской области продлен запрет на движение большегрузов по региональным трассам

23.08.2021 09:46

В Коркино и Первомайском выбрали депутатов на свободные места в Советах

22.08.2021 23:40

В 2021 году пенсионерам дополнительно выплатят по 10 тысяч, военнослужащим – по 15 тысяч

22.08.2021 22:35

Путин - о вакцинации от ковид: Никого не надо запугивать, никого не надо заставлять

22.08.2021 18:40

В понедельник в Челябинской области аномальная жара и без осадков

22.08.2021 18:25

Прожиточный минимум в Челябинской области будут устанавливать по новым правилам

22.08.2021 12:08

Анонсы событий и мероприятий на 23 августа

22.08.2021 12:06

В Челябинской области будут стимулировать развитие добровольческой деятельности

22.08.2021 11:56

Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 83 тысячи

22.08.2021 11:46

В Челябинской области продлены ограничения движения большегрузов

22.08.2021 07:39

Пожарный из Челябинской области Евгений Головлев признан лучшим в стране

21.08.2021 15:23

Владимир Путин выполнил просьбу Алексея Текслера

21.08.2021 14:26

Фирменные развороты Текслера в Златоусте

21.08.2021 11:59

В Челябинской области продолжает снижаться число подтвержденных за сутки случаев ковида

21.08.2021 11:38

В Челябинской области из-за жары ограничено движение большегрузов по трассам