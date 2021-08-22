Путин - о вакцинации от ковид: Никого не надо запугивать, никого не надо заставлять

Вакцинация жителей от коронавирусной инфекции COVID-19 должна быть добровольной, нельзя навязывать и давить на людей, принуждая ставить прививку.

Об этом еще раз заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России» на площадке Музея Победы на Поклонной горе в Москве.

Глава государства напомнил, что в ходе «прямой линии» он уже заявлял, что не поддерживает обязательную вакцинацию от COVID-19. Но для недопущения полного локдауна в стране допускается введение обязательной вакцинации для отдельных категорий и в отдельных субъектах (в рамках закона 1998 года).

В общенациональный прививочный календарь включены обязательные прививки. В случае обострения ситуации руководители субъектов РФ могут принять решение об обязательной вакцинации отдельных категорий.

Прививка от коронавирусной инфекции не входит в общенациональный календарь и не является обязательной. Каждый сам принимает решение, ставить ее или нет.

«Никого не надо запугивать, никого не надо заставлять, - заявил Владимир Путин. - Но нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, связанные с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания».

Президент также отметил необходимость стимулирования граждан к вакцинации. «Можно и нужно создавать всякие стимулы. Но это не должно быть кампанией навязывания», - подчеркнул Владимир Путин.

Как уже сообщало агентство, Владимир Путин привился в феврале 2021 года вакциной «Спутник» еще в феврале 2021 года. Вакцинировался и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Его первый зам Ирина Гехт уже даже ревакцинировалась, первой в области.

Челябинская область пока не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID ни для одной категории.