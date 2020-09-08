Концепцию магнитогорского «Притяжения» разработает российская компания Ascreen

Концепцию музейно-образовательного комплекса «Притяжение» в Магнитогорске (Челябинская область) разработает российская компания Ascreen.

«Притяжение» станет частью одноименного комплексного проекта по застройке территории общей площадью свыше четырехсот гектаров, где появятся спортивные и культурные объекты, парк площадью более ста гектаров, а также искусственное озеро и рукотворный холм.

Инициатором и инвестором проекта выступает председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников.

Разработкой концепции музейно-образовательного комплекса компания Ascreen займется в консорциуме с немецким музейным бюро Atelier Brueckner и разработчиком интерактивных экспозиций, компанией Huettinger.

Команда проекта уверена: такое сочетание международного и российского опыта, объединение сильных сторон каждой из компаний консорциума позволят создать один из лучших музеев мирового уровня.

Музейно-образовательный комплекс начнет работу уже в 2025-м году. Ожидается, что новое пространство станет культурным и образовательным центром Магнитогорска, местом притяжения горожан, стремящихся к развитию.

В состав комплекса (планируется, что он разместится на площади в 24 тысячи квадратных метров) войдут музеи истории металлургии и науки, пространство для сменных экспозиций, детский и взрослый образовательные центры, общественные пространства, коворкинг.

Как сообщает управление информации и общественных связей ММК, экспозиция музея истории металлургии будет рассказывать о роли металла в человеческой цивилизации, раскроет целый спектр тем естественно-научного направления: от устройства Вселенной и физических явлений до последних достижений космонавтики и робототехники.

По словам генерального директора Ascreen Алексея Сергеева, «Притяжение» является уникальным проектом не только в масштабе региона, но и страны. Это будет город в городе.

«Перед нами поставлена амбициозная задача – создать на огромной территории музейно-образовательный комплекс, одинаково интересный для совершенно разных групп посетителей и который оставался бы востребованным и актуальным на годы вперед», - отметил Алексей Сергеев.

В числе проектов компании Ascreen – павильон «Нефть» на ВДНХ, музей «Вселенная воды», Музей денег в Санкт-Петербурге.

Atelier Brueckner специализируется на музейной сценографии и является одним из самых именитых проектировщиков музейных экспозиций в мире. В числе проектов бюро - музей БМВ, Европарламент, Арабский центр мировой культуры.

Huettinger занимается планированием, дизайном и изготовлением интерактивных решений и экспозиций на протяжении шести десятилетий и специализируется на музеях научной тематики. Среди проектов компании – научно-познавательный центр Макао, музеи науки в Лондоне и Гонконге.

Планы по реализации проекта «Притяжение» включены в стратегию развития Магнитогорска до 2035-го года. Освоение территории в четыреста гектаров будет вестись поэтапно. Строительные работы на площадке уже стартовали этим летом, а первые объекты планируется сдать в 2022-м году ко Дню Металлурга. Среди них - значительная часть парка, бульвар и спортивный центр.

Ожидается, что «Притяжение» будет привлекать до трех миллионов посетителей в год.

Полностью завершить формирование проекта планируется к 2025-му году. Тогда заработают все площадки «Притяжения», включая крытую ледовую арену и многочисленные открытые досуговые центры.

В настоящий момент ведется проектирование основных зданий и территории парка, начались работы по прокладке временных автодорог и обустройству строительных площадок.