Конкурс «Большая перемена» - старт для больших побед детей и молодежи Курчатовского района

Юные жители Курчатовского района Челябинска активно участвуют во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», который проводится в нашей стране с 2020 года.

Только в прошлом году его участниками стали почти четыре миллиона учеников пятых-десятых классов российских школ и студентов среднего профессионального образования.

Всплывающее объявление об участии в конкурсе «Большая перемена» ученица образовательного центра №2 Челябинска Екатерина Божкова увидела в социальной сети в ВКонтакте еще четыре года назад. Сегодня выпускница с улыбкой вспоминает об участии во всех сезонах, ведь конкурс научил ее работать в команде и развил личностные качества: «Мне кажется, что лучше начать, чем сидеть без дела! За время участия в форуме я побывала в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле на ведущих молодежных форумах. Мы разработали и реализовали проект промышленного туризма у нас (разработали маршрут, которого не существует), в Челябинске, сейчас ведем сотрудничество с торгово-промышленной палатой».

Конкурс «Большая перемена» проходит по 12 «вызовам» – от науки и технологий до экологии и сохранения исторической памяти. Знакомство проходит дистанционно на платформе Большаяперемена.онлайн. Участникам необходимо написать эссе, прислать видеообращение, пройти профессиональное тестирование, которое поможет определить, в каком из тематических направлений двигаться дальше, а также получить рекомендации по личностному развитию. Кроме того, в дистанционном формате проходит решение кейсовых заданий, которые специально для конкурса разработали партнеры – ведущие российские компании, вузы и общественные организации. Кроме того, дополнительно проводятся тесты на уровень кругозора.

Пресс-секретарь региональной команды Елизавета Малиновцева (ученица гимназии №26) является постоянным участником конкурса «Большая перемена». По мнению девушки, конкурс дает возможность прокачать лидерские качества, найти новых единомышленников: «Мы постоянно общаемся с ребятами из других городов! Это очень здорово! В рамках своего проекта я разработала онлайн-курс по профориентации для школьников. В данный момент мы занимаемся продвижением курса».

Активной деятельностью в родном 35 лицее занимается и ученица десятого класса Дарья Знайко. Девушка является куратором для младших классов, как волонтер постоянно помогает в организации мероприятий не только на уровне лицея, но и на региональном уровне.

Участницей региональной команды является и ученица седьмого класса 95 академического лицея Анастасия Берсенева. Школьница принимала участие во втором и третьем сезонах. И в этом году она, не раздумывая, подала заявку на четвертый сезон «Большой перемены»: «Считаю себя творческим человеком, так как занимаюсь в музыкальной школе. «Большая перемена» развивает в каждом личностные качества, а также ответственность, креативность, инициативность. Конкурс помогает детским мечтам сбываться! У меня одно из желаний – поездка в Артек! Буду стремиться!».

Как отмечают в администрации Курчатовского района Челябинска, в этом году полуфиналы конкурса пройдут в очном формате. В них одновременно будут участвовать студенты колледжей и старшеклассники. А финальные испытания для школьников состоятся на базе Международного детского центра «Артек», для студентов - в Нижнем Новгороде.

Победители «Большой перемены» среди учеников пятых-седьмых классов (300 человек) смогут отправиться в образовательное «Путешествие мечты» на поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Победителями «Большой перемены» среди учеников десятых классов станут 150 человек. Они получат по одному миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. А 600 призёров получат по 200 тысяч рублей на образование.

Как рассказали в администрации Курчатовского района, 150 учеников восьмых-девятых классов получат по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие, 600 человек – по 100 тысяч рублей.

Победителями конкурса среди студентов выпускных курсов колледжей станут 100 человек, которые получат по одному миллиону рублей на образование и саморазвитие или запуск стартапа. Двести призеров получат по 200 тысяч рублей, 100 победителей среди студентов младших курсов – по 200 тысяч рублей, 200 призеров среди студентов младших курсов – по 100 тысяч рублей.