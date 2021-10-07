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07.10.2021

Наталья Котова рассказала о ремонте стадионов при школах Челябинска
Копейск
Общество
07.10.2021 22:38
Фото: Евгения Александрова

Удивительный Копейск: ретивые кони оборонного предприятия, марсианские пейзажи и след Голубой армии

Море ярких впечатлений, незабываемых эмоций и новых знаний получили челябинские журналисты во время своего знакомства с маленьким да удаленьким соседом южноуральской столицы Копейском, открывшимся для нас с совершенно незнакомой, неожиданной стороны.

Пресс-тур организовала местная администрация, проводниками в состоявшейся в первый день октября поездке стали директор городского краеведческого музея Татьяна Мясникова (кладезь информации) и журналист Елена Щапова (энергия в чистом виде). Мэрию представлял заместитель главы муниципалитета Андрей Шадрин.

Из Копейска счастливые и гордые своими достижениями акулы пера привезли медали, которые им вручил в заключительной части путешествия внезапно и очень эффектно появившийся в лесу глава Копейска Андрей Фалейчик.

Награды представители СМИ получили за спасение деревьев, и это было очень приятно.

Чтобы заработать медаль, нужно было искать в смешанном лесу парка Победы, который, к слову, ждет масштабная реконструкция, живые, здоровые деревья и «метить» их, повязывая ленты. Заезжих журналистов поделили на команды – «синих» и «красных» (по цвету ленточек). За процессом следил председатель Общественной палаты Копейска Андрей Кульпин.

Участники квеста разбрелись среди деревьев в поисках нужных растений. Честно сказать, это было очень увлекательно, особенно с учетом наличия соперников. Одной из поставленных Андреем Кульпиным задач был поиск лиственницы. Кто ее найдет, не спутав с сосной, тому дополнительный бонус. Здесь особо отличился сотрудник «Делового квартала» Павел Пономаренко, обнаруживший в лесу сразу две лиственницы и обозначивший свои живые и очень красивые находки завязыванием синих лент на их стройных стволах.

К слову, когда Андрей Фалейчик, начавший церемонию награждения с вопроса о том, кто здесь самый крутой, Павел не растерялся и с достоинством провозгласил, что именно он нашел сразу две лиственницы. Именно грудь журналиста «Делового квартала» украсила первая медаль со словами «Я спас дерево» (автор статьи в этот момент неистово аплодировала, поэтому, увы, Павла не сфотографировала, а вот некоторых других награжденных успела). К слову, один из участников пресс-тура, прежде чем завязывать ленточки, стучал по дереву, проверяя таким образом, живое оно или не совсем, и уверяя при этом, что здоровые и не совсем растения звучат по-разному.

В парк, прогулка по которому оживила в памяти знаменитые пушкинские строки «В багрец и в золото одетые леса», мы попали прямиком с территории оборонного завода «Пластмасс», на котором трудятся, не покладая копыт… кони.

Оказывается, конный двор, на котором мы побывали, начал свою работу с самого основания предприятия, выпускающего продукцию специального назначения. Все грузы завода, включая стройматериалы и продукты, перевозились гужевым транспортом. На заводской территории находились телеги, сани, в которых ежедневно запрягали около сорока непарнокопытных тружеников.

Как отметили на предприятии, лошадь с телегой – это пожаровзрывобезопасный транспорт, поэтому кони на оборонном заводе работают по сей день, только их число сократилось – до шести.

В числе сотрудников с гривами – семилетний Малыш, рожденный от союза тяжеловоза и рысака. Он добр, дружелюбен и, будучи запряжен в повозку, с удовольствием идет на работу. Еще Малыш хорош собой, крепок и вынослив.

Его старший товарищ – Сокол. Сейчас этот совершенно замечательный конь на заслуженном отдыхе. Свое он уже отпахал. Соколу тридцать лет, и двадцать из них он верой и правдой служил оборонной промышленности государства.

Кроме того, эта лошадь обладает практически сверхъестественными способностями – умеет считать. Пока работал, Сокол никому не давал погрузить в телегу больше десяти мешков.

Сотрудники предприятия смеются: «Представляете, сколько пари мы выиграли благодаря этому коню?».

Завод «Пластмасс» за долгие годы трудовой деятельности Сокол изучил очень хорошо, как и дорогу туда и обратно. Всегда четко следовал со своей повозкой к месту загрузки, пока ждал ее – не скучал: жевал травку (конь прекрасно знал, где растет самая вкусная).

«Сейчас наш смелый, честный и добрый Сокол на заслуженном отдыхе. Иногда он катает ребятишек. Мы даем ему витамины, размоченный овес, травяную муку - траву он ввиду солидного возраста жует с трудом, выгуливаем», - рассказали сотрудницы завода. К слову, нас, дорогих гостей, старый, мудрый конь встречал одетым (потому как немолод и мерзнет).

Знакомство с двумя из шести тружеников, чья сила в копытах, стало не единственной радостью, ожидавшей нас на конном дворе.

Мы увидели и даже покормили (морковкой и яблоками) пони, погладили молодых красавцев-коней, восхитились красотой и величием главного жеребца-производителя региона (среди лошадей-«немцев») Кобы, которому, судя по его великолепным внешним данным, не отказала еще ни одна кобыла. Кроме того, Коба не раз занимал первые места на областных соревнованиях по выездке. Это действительно очень красивое животное (вот и автор статьи не удержалась, сфотографировалась на фоне его прекрасной морды).

Кроме того, автор статьи познакомилась с четвероногими обитателями конного двора. И исхитрилась просунуть сквозь сетку вольеров руку, чтобы погладить синеглазых хаски (а у одной молодой собаки только один глаз оказался синим, второй был карим) и белоснежного самоеда. Так увлеклась, что даже сфотографировать забыла.

Вишенкой на торте стало выступление конного клуба «Серебряное копытце», занятия которого проходят на этой же территории, принадлежащей заводу. Мастерству верховой езды здесь учатся в основном дети сотрудников предприятия. «Серебряное копытце» завоевывает множество наград различного уровня в самых разных дисциплинах конного спорта.

Спасение деревьев, знакомство с животными – это не единственное, что подарил нам пресс-тур.

Так, во время поездки мы узнали от Татьяны Мясниковой о Голубой армии, чьи листовки печатались, предположительно, на территории тюрьмы, что стояла на территории нынешнего Тугайкуля.

«Голубая армия была создана на Урале в 20-м веке. В центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации хранится ее знамя, сшитое казаками. Какое же отношение голубые имеют к Копейску? Дело в том, что у нас нередко случались забастовки, потому что жизнь не была простой. Одна из забастовок, достаточно мощная, была жестоко подавлена в 1914-м году, многих арестовали. Управляющий челябинскими шахтами добился, чтобы здесь, на Тугайкуле, построили тюрьму. Заключенные прямо из нее спускались в шахты и работали. Почему я вспоминаю об этой тюрьме? Потому что, по одной из версий, именно в этих казематах находилась типография, где печатали листовки Голубой армии, которой руководил бывший колчаковец, полковник Мировницкий и которая составляла примерно 50 тысяч сабель и шашек. Голубая армия была небольшой и просуществовала не больше года. Территориально голубые находились в Назаровском бору, ближе к Еткулю», - рассказала Татьяна Мясникова.

Директор копейского краеведческого музея предположила, что, вероятно, в их рядах были и казаки, жившие на Тугайкуле.

У представителей Голубой армии (полное название звучало посолиднее – Голубая национальная армия Всероссийского учредительного собрания), чьи листовки, как мы уже сказали, печатались на копейских копях, были и своя программа, и свой манифест, где говорилось следующее: «Братья, крестьяне и казаки, обратите винтовки против коммуны и советской власти. Присоединяйтесь к беспартийным голубым. Да здравствует Голубая армия! Граждане, голубые идут!».

Многих голубых впоследствии арестовали, многих сразу убили. Мировницкий укрылся в Троицком районе.

Информация о Голубой армии долгие годы была засекреченной – вплоть до 1991-го года.

«Часть документов хранится в областном архиве. Мы хотим запросить их и сверить фамилии наших, копейских казаков с теми, что есть в списках арестованных и репрессированных голубых. Возможно, это будет новой страницей истории Тугайкуля», - сказала Татьяна Мясникова. А Елена Щапова добавила со ссылкой на старожилов, что типография, предположительно, находилась на территории завода РМЗ.

А еще в Копейске много лет назад жил маленький Саша Градский, который вырос в известного музыканта. Он родился в ноябре 1949-го года и сначала был Сашей Фрадкиным (фамилию Градский он взял в память об умершей матери - урожденной Градской).

«В Копейск люди ехали работать по распределению. В их числе был Борис Абрамович Фрадкин, работавший на местном предприятии механиком, конструктором, начальником цеха. Его жена, Тамара Павловна, являлась выпускницей ГИТИСа. В Копейске она руководила художественными коллективами. Работала во дворце творчества и в доме угольщиков. Здесь же в 1949-м году родился Саша. Семья жила в нашем городе до 1957-го года. Мы предполагаем, что в доме на улице Ленина, 29. В какой квартире, не знаем», - отметила Татьяна Мясникова, а Елена Щапова уточнила, что был в Копейске человек, точно знавший номер квартиры, но он уже умер.

Дом, где жили Фрадкины, красив и благороден. На нем установлена мемориальная табличка с именем главного архитектора Копейска, трудившегося здесь с 1952-го по 1968-й годы, Михаила Григорьевича Семенова.

Татьяна Мясникова сказала, что копейчане этого человека боготворят. Он сделал для развития города очень многое.

«Михаил Григорьевич – создатель истории, он направлял очень много запросов в архивы, вел записи, активно общался с людьми. Планировка Копейска, памятники, триумфальные арки – все это у нас есть благодаря ему», - подчеркнула директор музея.

Еще Копейск славился своими медиками. В Великую Отечественную войну тут были развернуты два госпиталя (нынче это школа №6 и училище №34). Из 11-ти тысяч раненых, которых здесь лечили в военное время, умерло всего 24 человек (большинство из них похоронено на центральном кладбище города). Спасли тут и Колю Логинова, чья шапка-кубанка хранится в музее Копейска (историю Коли и его головного убора можно узнать, придя в учреждение культуры на экскурсию).

Что и говорить, славен людьми этот небольшой шахтерский городок. Одним из его ярких представителей, несомненно, является Валерий Устьянцев – потомственный шахтер. Помимо того, что Валерий Владимирович знает все и даже больше об угле, который добывал долгие годы, он еще и прекрасный озеленитель, хозяин райского сада, где не только деревья, кустарники и ягоды растут, но и грибы – белые, маслята, подосиновики и коровники (потому что березы и осины на его участке тоже есть), а также знаток творчества Владимира Высоцкого и любитель попеть его песни.

Валерий Устьянцев в объятиях Елены Щаповой

Уже находясь на пенсии, Валерий Устьянцев все равно остается рядом с шахтой «Комсомольская» - правда, ныне заброшенной, на которой раньше трудился: его дом находится в каких-то 350-ти метрах от нее.

Обладатель множества трудовых наград, среди которых и самая для него дорогая – знак «Шахтерская слава», Валерий Владимирович признался с улыбкой, что парадный костюм со всеми своими медалями надел специально для нас.

Он показал нам терриконники (так называются отвалы, искусственные насыпи из пустых пород, извлечённых при подземной разработке месторождений угля, – прим.).

Надо сказать, выглядят они потрясающе и даже фантастически: ты словно и не в Копейске находишься и вообще не на Земле, а на каком-нибудь Марсе.

Валерий Устьянцев вспомнил, что в детстве вместе с другими ребятами жарил на красных углях (уголь постоянно горел) картошку. Вкусно было и увлекательно.

По его словам, когда началось строительство федеральной дороги от Октябрьского до Вахрушево (в объезд Копейска), большинство терриконников были разобраны.

К слову, «горелик» (окисленная порода из терриконика) копейчане применяют очень активно – засыпают им болота, неровности на дорогах и не только.

Как отметил Валерий Владимирович, данной породы хватит еще лет на десять. Так что благодаря шахтерскому труду и сегодня, когда добыча угля уже прекращена, Копейск по-прежнему может «латать» с помощью «горелика» имеющиеся «дыры».

А еще Валерий Устьянцев рассказал, как искал копейскит – минерал, названный в честь города, в котором его обнаружили.

«В начале 2000-х годов специалисты взяли пробу «горелика» и случайно обнаружили минерал, которого не было в таблице Менделеева. Назвали его копейскит. Это очень интересный минерал, и мне очень хотелось заполучить его в свою коллекцию. Однако сколько ни лазил тут, его не нашел. Потому что извлекается он и определяется только лабораторным путем», - рассмеялся Валерий Владимирович.

Также мы узнали, что этот симпатичный и обаятельный человек в 1998-м году пикетировал Белый дом. Коллектив шахты «Комсомольская» избрал его в забастовочный комитет. Так и началась его жизнь в защиту людей.

«Бастуя, мы, шахтеры, требовали справедливой заработной платы, справедливой охраны труда. Правительство нам навстречу не шло. 98-й год ознаменовался пиком забастовок, мы перекрывали станцию Козырево, месяца полтора ее держали. Когда правительство Челябинской области отказалось сесть с нами за стол переговоров, мы попытались перекрыть и станцию Дубровка. Цели остановить поезда у нас не было, мы просто хотели, чтобы власть услышала нас», - вспомнил события далеких дней Валерий Устьянцев, который, к слову сказать, вместе с шахтерами всей страны много недель подряд требовал у российских властей выплаты задолженности за 14 месяцев. Происходили эти события на Горбатом мосту. Именно здесь, рядом со зданием российского правительства, коллеги из самых разных регионов страны вручали ему знак «Шахтерская слава» (эту высокую награду, кроме него, получили тогда еще только два человека – из Ростовской области и Воркуты).

Вторая точка, куда привез нас от первого терриконника Валерий Устьянцев, - также особенное для него место: здесь раньше стояло большое здание обогатительной фабрики, где обогащали копейский уголь, зольность которого составляла 57 процентов.

«Сейчас ничего не осталось. Мне грустно от того, что в свое время было принято неправильное решение – надо было не закрывать «Комсомольскую», а вложить деньги в реконструкцию. Средства, конечно, требовались очень большие, но оно того стоило. Я входил в состав комиссии по консервации угольных предприятий, поэтому очень хорошо владею цифрами. Наших запасов хватило бы еще на 45 лет, могли давать по миллиону тонн угля в год», - отметил Валерий Устьянцев.

Еще он вспомнил веселую историю про козу, которую шутники-шахтеры спустили под землю на вагонетке да там и оставили. Выпрыгнув из темноты, она до полусмерти напугала рабочих – козьи глаза, освещаемые налобными фонарями ничего не подозревающих шахтеров, горели демоническим красным огнем. Наделала тогда коза шума. Наверное, и сама изрядно испугалась. Ловили ее часа два, не меньше.

Отец Валерия Владимировича до работы на шахте был лесником. Любовь к растениям у его сына в крови. Теперь он уже сам не только отец двух дочерей – Оксаны и Евгении, но и дед. Внуки любимому дедушке Володе охотно помогают – вместе с ним ухаживают за посадками.

Свое первое дерево – кедр – он посадил полвека назад. С нами Валерий Устьянцев поделился таким секретом: чтобы дерево-мужчина хорошо росло, ему нужна подруга под стать. Так рядом с кедром появилась североуральская пихта, которая давно обогнала его по росту. Деревья счастливы вместе, шишек на обоих – хоть отбавляй.

«Так и у нас, людей. Рядом с хорошим мужем женщина обязательно расцветает. И наоборот», - заметил копейчанин, который в своем большом саду не только хвойные посадил, но и жимолость, сливу, малину, яблони, груши (про осины и березы уже сказано выше).

«Ягоды (лесные!) и грибы я собираю в своем саду. Племянник ко мне приезжал, увидел белые и глазам своим не поверил. Схватился за телефон и давай фотографировать! Я над ним пошутил: сказал, что грибы ко мне в сад пришли», - рассказал шахтер.

Добыча угля осталась для него в прошлом (как и для всего Копейска), однако и в настоящем жизнь Валерия Владимировича бьет ключом и полна событий: он активно занимается общественно-политической деятельностью и ждет, когда в дома, стоящие рядом с шахтой, проведут газ.

«Это федеральная земля, в архитектуре она называется зона «Г» (зона горного отвода). Чтобы оформить «зеленку» на дом или участок, люди, которые живут здесь не первый год (именно они добывали для государства уголь), решали этот вопрос через суды. Всего в данной округе 73 дома. И мы до сих пор живем без газа. Спасибо губернатору Алексею Текслеру и Андрею Фалейчику за то, что сегодня мы наконец вошли в региональную программу газификации. С учетом всех нюансов, в том числе подготовки документации, газ у нас будет через полтора-два года», - отметил Валерий Устьянцев.

Вот такой Копейск интересный город. И люди в нем интересные. И названия. Например, озеро Экскаватор.

Одним словом, если захотите познакомиться с Копейском поближе, добро пожаловать!

 

 

 

Автор: Евгения Александрова
Копейск
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Коронавирус
07.10.2021

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В Челябинской области уже второй день подряд регистрируется антирекорд по числу подтвержденных сл
Общество

Челябинская область ставит антирекорды по числу подтверждаемых случаев ковида за сутки

03.10.2021
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Новости Челябинска и Челябинской области
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