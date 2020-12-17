Информационное
агентство

Коронавирус
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
17.12.2020
ММК подтвердил эффективность системы энергетического менеджмента
17.12.2020
Что загадать на новый год: 3 идеи новогодних телеком подарков
Дед Мороз протестировал гаджеты от «Ростелекома»
17.12.2020
В Челябинской области назвали самых известных и влиятельных представителей политической элиты
17.12.2020
Челиндбанк вновь подготовил «Новогодний сюрприз» дл клиентов
16.12.2020
В Челябинске состоялась финальная презентация проекта благоустройства набережной Смолино
Новости
17.12.2020
Копию знамен 171-й стрелковой дивизии передали на хранение в ОМОН Златоуста
17.12.2020
Южноуральцы будут спать на постельном белье, сшитом для них осужденными
17.12.2020
В Челябинской области создали карту опасных детских маршрутов
16.12.2020
Анонсы событий и мероприятий на 17 декабря
16.12.2020
В Чурилово незаконная торговля ёлками велась повсеместно
16.12.2020
Текслер поручил проверить администрацию Троицка
Общество
17.12.2020 10:22
Копию знамен 171-й стрелковой дивизии передали на хранение в ОМОН Златоуста

В Златоусте (Челябинская область) состоялась передача копий знамен 171-й стрелковой дивизии на хранение в ОМОН.

Под звуки военного оркестра управления Росгвардии по Челябинской области знаменная группа военно-патриотического клуба «Витязь» торжественно внесла полотна 171-й стрелковой дивизии, 380-го, 525-го и 713-го стрелковых полков, передав их организатору и идейному вдохновителю мероприятия ветерану челябинского СОБРа Антону Николаеву. Офицер в отставке, в свою очередь, передал их бойцам златоустовского ОМОН «Булат», где они будут храниться постоянно.

Копии стягов были изготовлены в Чебоксарах на деньги, собранные ветеранами специального отряда быстрого реагирования. Идея создания патриотического движения «Полки Победы» принадлежит ветерану челябинского СОБР, автору книги «В Грозном идет «дождь» Антону Николаеву.

«Южный Урал в годы Великой Отечественной войны - это надежный тыл. Здесь лили магнитогорскую сталь для танков и снарядов, растили хлеб, производили различные виды вооружения. Отдавали южноуральцы на фронт и самое дорогое – своих сыновей, многие из которых не вернулись в родной дом, оставшись на полях сражений», - отметил начальник управления Росгвардии Александр Ясинский.

Напомним, что в 1941-42 годах в Златоусте была сформирована 171-я стрелковая дивизия, в ее состав входили три стрелковых полка: 713-й формировался в Кусе, 525-й – в Кувашах, 380-й – в Медведевке.

Боевое крещение 713-й стрелковый полк принял 7 мая 1942 года у деревни Кирилловщина Ленинградской области. Здесь шли ожесточенные бои с немцами.

Позже 171-я стрелковая дивизия освобождала Старую Руссу, Прибалтику, Польшу, штурмовала Берлин, отличилась при взятии рейхстага. За взятие города Идрица Москва салютовала ее бойцам. За боевые подвиги дивизия была награждена орденами Красного Знамени и Кутузова второй степени, заслужила название Краснознаменной ордена Кутузова Идрицко-Берлинской стрелковой дивизии.

Оставьте свой комментарий!
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Среда обитания
В Челябинске под окнами здания правительства устроили свалку грязного снега
15.12.2020
Общество
Площадь Революции Челябинска постепенно становится «космической»
15.12.2020
Экономика
Текслеру презентовали новый экологичный транспорт для южноуральской столицы
15.12.2020
Общество
Министр высказался за тросовые ограждения в Челябинске, а автомобилисты против
14.12.2020
Среда обитания
Митрофановское кладбище захватывает челябинский городской бор
14.12.2020
Общество
Максим Куляшов: Тросовые заборы не заменить кустарниками из-за подземных коммуникаций
11.12.2020
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

17.12.2020 10:41
ММК подтвердил эффективность системы энергетического менеджмента
17.12.2020 10:22
Копию знамен 171-й стрелковой дивизии передали на хранение в ОМОН Златоуста
17.12.2020 10:08
Южноуральцы будут спать на постельном белье, сшитом для них осужденными
17.12.2020 10:06
Дед Мороз протестировал гаджеты от «Ростелекома»
17.12.2020 10:02
В Челябинской области назвали самых известных и влиятельных представителей политической элиты
17.12.2020 09:50
В Челябинской области создали карту опасных детских маршрутов
17.12.2020 09:50
Челиндбанк вновь подготовил «Новогодний сюрприз» дл клиентов
16.12.2020 23:51
В четверг в Челябинской области – небольшой снег
16.12.2020 22:46
Анонсы событий и мероприятий на 17 декабря
16.12.2020 20:29
В Челябинске состоялась финальная презентация проекта благоустройства набережной Смолино
16.12.2020 19:13
В резиденции губернатора Челябинской области чествовали медиков, получивших награды и звания
16.12.2020 18:25
В Чурилово незаконная торговля ёлками велась повсеместно
16.12.2020 18:12
Текслер поручил проверить администрацию Троицка
16.12.2020 17:58
Заместителю главы Троицка Вадиму Герману продлили срок задержания
16.12.2020 17:42
Найденный на свалке под Челябинском младенец родился мертвым
16.12.2020 17:34
Странные челябинцы обратились к Байдену
16.12.2020 16:53
Текслер: У детей должен быть Новый год
16.12.2020 15:41
Жительница Златоуста стала жертвой аферистов, желая заработать «легких» денег
16.12.2020 15:22
Дело о границах Челябинского бора снова рассмотрит апелляционный суд
16.12.2020 15:18
МТС запустила первую подписку на связь и сервисы экосистемы
16.12.2020 15:15
Маяк в Челябинской области стал светлее
16.12.2020 15:10
Абоненты МегаФона теперь могут звонить друг другу даже при отрицательном балансе
16.12.2020 15:05
Жителям Челябинской области предлагают «поюралить» в живописных местах
16.12.2020 14:43
Текслер – о ковиде: Оснований усиливать ограничения нет
16.12.2020 14:23
Текслер потребовал от глав обеспечить безопасность южноуральцев в новогодние каникулы
16.12.2020 14:10
В Челябинске наградили победителей всероссийского фотоконкурса «Лица труда»
16.12.2020 13:55
Топ-5 уловок телефонных мошенников
16.12.2020 13:34
Суд поставил точку в деле о нападении на судью из Еманжелинска
16.12.2020 13:32
Мужские бикини для депиляции: Газпром объявил резонансную закупку
16.12.2020 13:12
Госпитализированным старикам и инвалидам прописали сиделок
16.12.2020 12:34
ВТБ и «Магнит» запустили платежный сервис Magnit Pay
16.12.2020 12:20
В Челябинской области продолжает расти число выявленных случаев ковида за сутки
16.12.2020 12:08
В Златоусте сожгли машину известного врача Рашида Шакурова
16.12.2020 12:04
В Челябинске в отношении чиновницы минздрава возбуждено уголовное дело
16.12.2020 11:48
Новый полигон ТБО в Магнитогорске рассчитан на 25 лет работы
16.12.2020 11:32
Камерный театр Челябинска покажет сказку о Золотом Цыпленке
16.12.2020 11:16
«Пятёрочка» установила в Челябинске автоматы для сбора алюминиевой и пластиковой тары
16.12.2020 10:54
В Челябинске иномарка протаранила маршрутку
16.12.2020 10:44
Добро пожаловать: ГРЦ Макеева объявляет конкурс на целевое обучение
16.12.2020 10:36
В Челябинске на пожаре погиб мужчина
16.12.2020 10:35
Южноуральские полицейские задержали дуэт наркодилеров
16.12.2020 10:33
В Челябинске стараниями жильцов и коммунальщиков снова выросла стихийная свалка
16.12.2020 10:23
ММК сохранил высокие позиции в рейтинге экологической ответственности WWF России
16.12.2020 10:04
В Челябинске появились «корзины радости» для детей-сирот и многодетных семей
15.12.2020 23:33
В среду снег обещают лишь в крайних северных районах Челябинской области
15.12.2020 23:16
Корпоративы на любой вкус!
15.12.2020 22:51
В Челябинске задержана начальник управления лекарственного обеспечения
15.12.2020 20:59
Заместителю главы Троицка предъявлено обвинение
15.12.2020 19:26
Анонсы событий и мероприятий на 16 декабря
15.12.2020 19:07
Еще один депутат Заксобрания Челябинской области досрочно сложил полномочия
15.12.2020 18:00
В Челябинской области будут по-новому выбирать спикера Заксобрания и его замов
15.12.2020 17:47
Полиция напомнила зрителям чемпионата России по фигурному катанию об ограничениях
15.12.2020 17:32
Олега Гербера назначили представителем ЗСО в федеральной комиссии и под него ввели новый комитет
15.12.2020 17:30
Дзюдоистка из Кунашака стала чемпионкой мира по борьбе на поясах
15.12.2020 17:27
Очередной перевозчик попал в поле зрения прокуратуры Челябинска
15.12.2020 17:06
Осужденному за взятки бывшему вице-мэру Чебаркуля отказали в смягчении наказания
15.12.2020 16:57
В Магнитогорске при столкновении двух трамваев пострадали девять человек
15.12.2020 16:56
Челябинец обокрал бывшего работодателя
15.12.2020 16:37
ЧМК оштрафовали почти на полмиллиона рублей
15.12.2020 16:34
Выход на трамвайную остановку на площади Революции все еще закрыт
15.12.2020 16:08
Челябинка потребовала с водителя миллион рублей за травму ноги
15.12.2020 16:06
В Челябинской области за сутки еще одну школу полностью закрыли на карантин по ОРВИ
15.12.2020 15:52
В Челябинске под окнами здания правительства устроили свалку грязного снега
15.12.2020 15:35
ВТБ: продажи ипотеки в России в этом году превысят четыре триллиона рублей
15.12.2020 15:27
В Челябинской области установлен новый антирекорд по числу случаев ковида за сутки
15.12.2020 15:26
Муниципальные медучреждения Челябинска перейдут в подчинение региону
15.12.2020 15:23
Челябинские полицейские задержали банду угонщиков
15.12.2020 15:11
В 2020 году «Ростелеком» фиксирует значительный рост заявлений южноуральцев на портале госуслуг
15.12.2020 15:08
В Копейске четверо парней напали на росгвардейца
15.12.2020 15:05
Нацпарк «Зигальга» поставят на кадастровый учет в 2021 году
15.12.2020 14:36
Площадь Революции Челябинска постепенно становится «космической»
15.12.2020 14:13
Двое парней из Челябинска грозились зарезать и расстрелять покупателей в пивном магазине
15.12.2020 13:46
Министр Лихачев заявил о проблемах при вывозе раздельного мусора в Челябинске
15.12.2020 13:44
Глава Троицка считает, что его зама несправедливо подозревают в совершении преступления
15.12.2020 13:23
Пьяный магнитогорец пошел с топором «выбивать» долг 18-летней давности
15.12.2020 12:51
Текслеру презентовали новый экологичный транспорт для южноуральской столицы
15.12.2020 12:49
Министр Лихачев рассказал о ходе рекультивации челябинской свалки
15.12.2020 12:24
В Башкортостане на пожаре в доме престарелых погибли два южноуральца
15.12.2020 11:44
В Троицке задержан заместитель главы
15.12.2020 11:32
Жителю Миасса из США прислали наркотики в конфетах
15.12.2020 11:27
В Челябинске коронавирус оборвал жизнь еще одного священника
15.12.2020 11:10
Не чувствует рук и ног: воспитанник «Трактор»» получил серьезную травму на тренировке
15.12.2020 10:54
В Челябинской области стартовала акция «Новогодний БУМаговорот»
14.12.2020 20:39
В понедельник вечером – затмение солнца, ночью во вторник – звездопад и Новолуние
14.12.2020 20:04
Во вторник в Челябинской области подморозит
14.12.2020 19:51
НМУ продлены в пяти городах Челябинской области
14.12.2020 18:39
Челябинский полицейский подстрелил мужчину, сбежавшего из ковидного госпиталя
14.12.2020 18:01
ГИБДД предупредило южноуральцев об опасных играх детей возле дороги
14.12.2020 17:47
Анонсы событий и мероприятий на 15 декабря
14.12.2020 17:27
В Челябинске ищут нового главного художника
14.12.2020 17:25
На чемпионате России по фигурному катанию за медали будут бороться два южноуральца
14.12.2020 17:23
Алексей Текслер предупредил глав, что намерен лично оценить иллюминацию в территориях
14.12.2020 17:00
Южноуральские полицейские настаивают, чтобы банки приостановили выдачу кредитов онлайн
14.12.2020 16:45
Автопарк челябинской неотложки пополнился новыми автомобилями
14.12.2020 16:41
Владимир Карачинцев: «Танцору нужен воздух»
14.12.2020 16:22
ВТБ снизил ставки по кредитам для среднего и малого бизнеса
14.12.2020 16:21
На Ленинградскому мосту в Челябинске обустраивают временный пешеходный переход
14.12.2020 15:51
«Уралкуз» подключился к системе контроля качества продукции вагоностроения
14.12.2020 15:29
В Челябинской области еще одну школу полностью закрыли на карантин по ОРВИ
14.12.2020 15:27
«Златмаш»: Тепло под контролем
14.12.2020 15:24
Естественная убыль населения Челябинской области продолжает расти
14.12.2020 15:12
В Челябинской области с начала пандемии умерло более тысячи южноуральцев с ковидом
14.12.2020 15:11
Новогодние скидки в Билайн: Samsung Galaxy А51 от 399 рублей в месяц
14.12.2020 15:01
Министр высказался за тросовые ограждения в Челябинске, а автомобилисты против
14.12.2020 14:31
В Челябинске ремонт объектов культуры вышел на финишную прямую
14.12.2020 14:03
Врачей Челябинской области будут бесплатно возить на такси
14.12.2020 13:50
Шамне: Школа в челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд» возводится с опережением
14.12.2020 13:37
Не имеющий российских аналогов сервис от компании «Интерсвязь» надежно защитит ваш автомобиль
14.12.2020 13:10
У челябинского микрорайона «Парковый-2» появится собственная библиотека
14.12.2020 13:02
В Челябинске дополнительно закуплено почти 80 тысяч доз вакцины от гриппа
14.12.2020 12:49
Наталья Котова поторопила чиновников с итогами благоустройства Челябинска
14.12.2020 12:47
В селе Бреды объявлен карантин по бешенству
14.12.2020 12:21
В Челябинской области продолжают запускать «Снежки добра»
14.12.2020 12:17
Сергей Богдан: Премия «Светлое прошлое» означает то, что меня помнят в родном Челябинске
14.12.2020 12:14
В Челябинске водители маршруток не хотят ездить в масках
14.12.2020 12:12
Егоров: Три территории Челябинска будут застроены по новым правилам
14.12.2020 12:10
В Челябинске педофила-рецидивиста приговорили к тюремному сроку
14.12.2020 12:08
Силовики задержали челябинца, сообщившего о захвате заложницы
14.12.2020 11:51
В Челябинске гостей фестиваля пельменей поили чаем из самовара
14.12.2020 11:46
В Челябинске изменится подход к охране и содержанию зеленых насаждений
14.12.2020 11:41
В Челябинске начали работать нелегальные елочные базары
14.12.2020 11:34
В Челябинской области за сутки подтверждено 305 новых случаев ковида
14.12.2020 11:31
Текслер пригласил южноуральцев в горы: Встретимся на трассах
14.12.2020 11:05
В Челябинске из горящей пятиэтажки эвакуировали 24 человека
14.12.2020 10:54
Митрофановское кладбище захватывает челябинский городской бор
14.12.2020 10:50
Из-за коронавирусных нарушений власти Челябинска требуют через суд закрыть семь предприятий
14.12.2020 10:29
Свою юбилейную премьеру «Урал» покажет на сцене Челябинской драмы
14.12.2020 10:27
В Челябинскую область поступила вторая крупная партия вакцины от ковида
14.12.2020 10:25
В Челябинской области учитель физкультуры умер, упав на забор
14.12.2020 10:24
Дзюдоисткам клуба «Рощино» присвоены звания кандидатов в мастера спорта
14.12.2020 10:22
В понедельник снег прогнозируется лишь в горных районах Челябинской области
13.12.2020 16:03
Памяти Валентина Гафта
13.12.2020 16:02
Продлены НМУ в шести городах Челябинской области
13.12.2020 15:48
В Коркино открылся новый хоккейный корт, который оценил губернатор
13.12.2020 15:24
В воскресенье в горных районах Челябинской области пройдет снег
13.12.2020 15:10
В Челябинской области за двое суток умерло 27 пациентов с ковидом из шести муниципалитетов
13.12.2020 14:52
Жительницей Сатки, которая насмерть заморозила трехлетнюю дочь в сенях, занялась генеральная прокуратура
13.12.2020 14:45
В Челябинске маршрутка на полной скорости сбила ребенка
13.12.2020 14:39
Южноуральцы перевели мошенникам три миллиона рублей
13.12.2020 14:15
В Челябинске вновь вспыхнула маршрутка
13.12.2020 12:10
В Челябинской области за двое суток подтверждено 603 новых случая ковида
12.12.2020 14:20
Житель Аши сжег заживо родственников жены
12.12.2020 14:15
В Челябинской области водитель внедорожника устроил смертельное ДТП
12.12.2020 14:06
Транспортная прокуратура проверит нарушение социальной дистанции пассажирами в аэропорту Челябинска
11.12.2020 22:52
Гехт – о росте смертности: Мы сейчас пожинаем плоды пиковых значений госпитализаций
11.12.2020 21:20
Солнечные батареи принесли «Таганаю» победу в международной премии
11.12.2020 18:32
Увеличат ли продолжительность зимних каникул в школах Челябинской области?
11.12.2020 17:52
В Челябинской области растет число свободных коек на ковидных базах
11.12.2020 17:35
Вторая крупная партия вакцины от ковида поступит в Челябинск в ближайшие сутки
11.12.2020 17:11
В ковидной больнице Челябинска произошло массовое заражение строителей