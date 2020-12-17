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Копию знамен 171-й стрелковой дивизии передали на хранение в ОМОН Златоуста

В Златоусте (Челябинская область) состоялась передача копий знамен 171-й стрелковой дивизии на хранение в ОМОН.

Под звуки военного оркестра управления Росгвардии по Челябинской области знаменная группа военно-патриотического клуба «Витязь» торжественно внесла полотна 171-й стрелковой дивизии, 380-го, 525-го и 713-го стрелковых полков, передав их организатору и идейному вдохновителю мероприятия ветерану челябинского СОБРа Антону Николаеву. Офицер в отставке, в свою очередь, передал их бойцам златоустовского ОМОН «Булат», где они будут храниться постоянно.

Копии стягов были изготовлены в Чебоксарах на деньги, собранные ветеранами специального отряда быстрого реагирования. Идея создания патриотического движения «Полки Победы» принадлежит ветерану челябинского СОБР, автору книги «В Грозном идет «дождь» Антону Николаеву.

«Южный Урал в годы Великой Отечественной войны - это надежный тыл. Здесь лили магнитогорскую сталь для танков и снарядов, растили хлеб, производили различные виды вооружения. Отдавали южноуральцы на фронт и самое дорогое – своих сыновей, многие из которых не вернулись в родной дом, оставшись на полях сражений», - отметил начальник управления Росгвардии Александр Ясинский.

Напомним, что в 1941-42 годах в Златоусте была сформирована 171-я стрелковая дивизия, в ее состав входили три стрелковых полка: 713-й формировался в Кусе, 525-й – в Кувашах, 380-й – в Медведевке.

Боевое крещение 713-й стрелковый полк принял 7 мая 1942 года у деревни Кирилловщина Ленинградской области. Здесь шли ожесточенные бои с немцами.

Позже 171-я стрелковая дивизия освобождала Старую Руссу, Прибалтику, Польшу, штурмовала Берлин, отличилась при взятии рейхстага. За взятие города Идрица Москва салютовала ее бойцам. За боевые подвиги дивизия была награждена орденами Красного Знамени и Кутузова второй степени, заслужила название Краснознаменной ордена Кутузова Идрицко-Берлинской стрелковой дивизии.