Коркинцев, которые сожгли ВМW челябинской журналистки, отправили в колонию-поселение

Жители города Коркино (Челябинская область) Егор Аблязов и Кирилл Бажнин, которые сожгли иномарку челябинской журналистки Марины Малковой, отправились в колонию-поселение по решению обслуда, ужесточившего приговор Курчатовского районного суда от десятого сентября текущего года.

Суд первой инстанции, признал коркинцев виновными в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога (часть вторая статьи 167 УК РФ), назначив им наказание в виде лишения свободы условно: Аблязову – два года и один месяц, Бажнину – два года (обоим был установлен испытательный срок – два года).

Кроме того, в качестве возмещения материального ущерба в пользу потерпевших с них солидарно взыскано более 1,1 миллиона рублей (ВМW корреспондента «Znak.com» был полностью уничтожен, припаркованные рядом автомобили «Hunday Solaris» и «Volvo» - повреждены огнем).

Прокурор и владелица сгоревшей иномарки обжаловали приговор райсуда, попросив назначить виновным реальное наказание. Суд апелляционной инстанции сегодня, 22-го ноября, отменил условное осуждение Аблязову и Бажнину, назначив им наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении на тот же срок.

Суд установил, что ночью 23-го ноября прошлого года жители Коркино облили бензином автомобиль ВМW, припаркованный возле дома №1 по улице Салавата Юлаева в Челябинске, принадлежавший челябинской журналистке, и подожгли его.

«В ходе судебного заседания подсудимые полностью согласились с предъявленным обвинением, заявили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения судебного разбирательства, которое судом было удовлетворено», - сообщает пресс-служба Челябинского облсуда.

Приговор вступил в законную силу.