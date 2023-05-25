Коркинские студенты отметили День памяти Кирилла и Мефодия в компании Бабы Яги и волшебного кота

Студенты Коркинского филиала Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли 24 мая отметили День славянской письменности и культуры, посвященный памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, в компании царевны Несмеяны, бабы Яги и кота Баюна.

В праздничный день в стенах учебного учреждения между первокурсниками состоялось необычное состязание. Каждая группа на один день стала дружиной, в составе которой добрые молодцы и красные девицы должны были доказать, что являются знатоками родного языка и являются достойными потомками просветителей Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки.

«Состязания для дружин проводили царевна Несмеяна, былинный богатырь, кот Баюн, баба Яга. Дружинники показывали знание значений старославянских слов и подбирали к ним соответствующую современную терминологию, объясняли значение славянских имен и фамилий, сумели разгадать непростые загадки сказочных героев», - рассказала советник по воспитанию и связям с детскими общественными объединениями Коркинского филиала ЧГКИПиТ Галина Стеканова.

По ее словам, участникам, которые не вошли в состав дружин, тоже не пришлось скучать: их ожидала «игра в бирюльки» - ребята подбирали современные названия к старославянским наименованиям месяцев, составляли фразеологизмы.

В итоге по решению членов жюри из числа преподавателей победителем стала сборная дружина групп ХМК-128 и ТМ-107.

По славянской традиции, праздник завершился пиром - для каждой дружины были испечены вкуснейшие пироги.

Преподаватель русского языка и литературы Коркинского филиала ЧГКИПиТ Тамара Иванова получила благодарность за организацию этого замечательного и очень интересного мероприятия, студенты группы ХМК – 227 – за помощь в проведении праздника.