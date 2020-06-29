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Котова поручила Астахову внимательно следить за ходом благоустройства в Челябинске

Общество
Сегодня, 12:30
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске осталось заключить контракт на благоустройство одного общественного пространства, которое будет приведено в порядок в этом году по национальному проекту "Формирование современной городской среды".

Речь - об общественной территории в Металлургическом районе. Как сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, заключение контракта запланировано на вторник, 30-е июня.

"По двум оставшимся общественным пространствам контракты заключены, работы планируем начать на этой неделе", - отчитался чиновник на состоявшемся сегодня, 29-го июня, аппаратном совещании в челябинской мэрии.

Он доложил главе города Наталье Котовой, что в настоящее время в Челябинске по федеральной программе "Формирование современной городской среды" работы по благоустройству ведутся на 48-ми дворовых территориях и семи (из десяти) общественных пространствах.

Наталья Котова поручила Александру Астахову лично контролировать каждый шаг подрядчиков, которые облагораживают дворы и общественные пространства по нацпроекту.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
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