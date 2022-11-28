Котова поручила продолжить работу по профилактике IT-преступлений

Глава Челябинска Наталья Котова попросила подчиненных продолжить разъяснительную работу среди населения по профилактике преступлений, совершаемых с помощью информационно-телекоммуникационных технологий.

Начальник УМВД России по городу Челябинску Андрей Меньшенин сегодня, 28 ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации города сообщил о том, что главы районов и депутаты местной Думы отозвались на его призыв провести массированную разъяснительную работу с населением по профилактике киберпреступлений.

«Спасибо главе Советского района Владиславу Макарову и депутатам, что довели до граждан информацию о киберпреступлениях. Прошу не оставлять и продолжить эту работу», - сказал Меньшенин.

«Сергей Авдеев (заместитель главы города по социальному развитию – ред.), посмотрите, где можно разместить рекламу и продолжите работу по профилактике IT-преступлений», - добавила глава города Наталья Котова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске растет количество преступлений, совершаемых с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. С начала текущего года в городе совершено свыше трех тысяч преступлений, связанных с хищением денег «по телефону». Аферисты представляются сотрудниками ФСБ, полиции, прокуратуры, банков, просят помочь «раскрыть преступления» или вывести на «чистую воду» банкиров, предлагают заработать, просят взять кредит и перевести деньги на «безопасный» счет.