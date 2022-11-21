Андрей Меньшенин – главам: Нужно усилить профилактику киберпреступности

В Челябинске растет количество преступлений, совершаемых с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. Сегодня, 21 ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска начальник УМВД России по городу Челябинску Андрей Меньшенин обратился к главам районов с предложением провести массированную разъяснительную работу с населением.

«Прошу глав всех районов на этой неделе провести массированные мероприятия по профилактике преступлений в сфере информационно-коммутационных технологий. Выйти на значимые объекты - это управляющие компании, градообразующие предприятия, медицинские, школьные учреждения, пенсионные фонды. Особенное внимание уделить пожилым людям, они являются самой незащищенной категорией населения», - сказал главный полицейский Челябинска Андрей Меньшенин.

С начала текущего года в Челябинске совершено свыше трех тысяч преступлений, связанных с хищением денег «по телефону». Аферисты представляются сотрудниками ФСБ, полиции, прокуратуры, банков, просят помочь «раскрыть преступления» или вывести на «чистую воду» банкиров, предлагают заработать, просят взять кредит и перевести деньги на «безопасный» счет.

«Следует учитывать, что мошенники используют специальные программы, позволяющие менять номер, с которого осуществляется звонок. В этом случае на экране вашего телефона может высвечиваться номер, действительно принадлежащий правоохранительным структурам либо банковским учреждениям», - отметила руководитель пресс-службы УМВД России по Челябинской области Любовь Гайнулина.

Вот самые распространенные схемы с использованием IT-технологий (ресурсов сети Интернет и мобильной связи).

Телефонные «номера-грабители»

Вам приходит SMS-сообщение с просьбой перезвонить на указанный номер или сообщение об изменении тарифа с просьбой ответить на SMS, или поступать звонки с неизвестного номера.

Что происходит на самом деле? При соединении с неизвестным номером автоматически с вашего счета списываются все деньги. Дело в том, что существует сервисы, где плата берется за сам звонок.

Звонок из «Банка»

Мошенники от лица службы безопасности банка сообщают о несанкционированном доступе к карте и попытке оформления кредита, предлагают оформить «зеркальную заявку», взяв кредит, обналичив и переведя деньги на «безопасный» счет.

Для убедительности сопровождается переключением на якобы менеджеров и сотрудников безопасности. Могут просить коды входящих смс-подтверждений, данные вашей карты.

«Легкие деньги», «Сайты-клоны» и покупка товаров через Интернет

Мошенники создают сайты-двойники известных интернет-магазинов. Когда посетитель попадает на страницу товара и оформляет сделку, то переводит деньги на счет «продавца». А еще есть онлайн-сервисы, на которых аферисты предлагают легкую работу на дому, но сначала нужно зарегистрироваться на сайте, войти в личный кабинет и внести небольшую сумму денег. Если пользователь введет данные от карты (номер, CVC-код, PIN-код), то данные сразу попадут к аферистам.

Статистика действительно неутешительна:

в 2021 году в Челябинской области из 65 299 преступлений каждое шестое было совершено с помощью информационно-коммуникационных технологий; южноуральцы отдали кибер-мошенникам более миллиарда рублей.

Вот только несколько примеров того, как жители Челябинской области покупаются на уловки мошенников:

- Воспитатель детского сада из Кыштыма прошла обучение «финансовой грамотности» за 800 тысяч рублей.

- 57-летний житель Снежинска (Челябинская область) совершил 60 (!) банковских операций, чтобы перевести деньги мошенникам. Аферисты обогатились почти на один миллион рублей.

- Мошенники уговорили жительниц Златоуста вложить кредитные средства в компанию по удаленному заработку. Два миллиона рублей потеряли горе-инвесторы при покупке биткоинов.

- В Златоусте и Челябинске мошенники, представившись по телефону сотрудниками правоохранительных органов, похитили у местных жительниц почти полмиллиона рублей.

- В Златоусте аферисты представились операторами сотовой связи и оформили кредит на местного жителя на сумму полмиллиона рублей.

- В полицию Челябинска, Озерска и Аши обратились женщины, которые стали жертвами мошенников. Жительницы Южного Урала поверили, что им звонят представители финансово-кредитных организаций и правоохранительных органов, выполнили их указания и лишились 13,5 миллионов рублей.

- Аферисты обманули озерчанку в социальной сети от имени «сестры».

- В Коркино мошенники клонируют приложения, введя данные своей карты, Вы открываете доступ аферистам к своему настоящему онлайн банку.

- Участились случаи телефонного мошенничества со стороны лжесотрудников прокуратуры.

- Педагога из Челябинска «развел» на деньги «полицейский» из Москвы.

она оформила на себя кредит на 400 тысяч рублей и перевела деньги аферистам.

- Жительница Чебаркуля пять лет копила на квартиру и отдала все сбережения мошенникам – это два миллиона рублей.

- Пенсионер из Южноуральска перевел мошенникам больше миллиона накоплений.