Котова потребовала, чтобы ко всем новым детским садам и школам были обустроены подъездные пути

В Челябинске продолжается строительство новых детских садов и школ. Глава города Наталья Котова потребовала, чтобы чиновники проследили за тем, чтобы ко всем социальным объектам были предусмотрены подъездные пути.

Речь об этом шла сегодня, 10 августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Как сообщил заместитель главы города Владимир Шамне, сейчас все работы брошены на окончание строительства школы в 55 микрорайоне. Работы выполняет подрядчик «Трестмагнитострой».

«Общестроительная готовность составляет 98 процентов. Завершаются отделочные работы, монтаж инженерных сетей, ведется поставка технологического оборудования, заканчиваются работы по благоустройству территории. В работе еще одна школа. Ее ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году. Строительная готовность – 13 процентов. Работы ведутся с опережением, сейчас осуществляется монтаж перекрытий, подвала и стен первого этаже», - сообщил Владимир Шамне.

Также в Челябинске заканчивается строительство четырех детских садов. В 48-ом микрорайоне ведутся работы по внутренним инженерным сетям, работы по устройству кровли, внутриотделочные работы. В «Академ Риверсайд» в строящемся детском саду также ведутся отделочные работы и по благоустройству территории. Он должен быть открыт в сентябре. В микрорайоне «Парковый-2» также ведутся работы по инженерным сетям, завершаются отделочные работы.

«Также на контроле покупные детские сады. Детский сад в микрорайоне № 47. Там небольшое отставание от графика, прилагаем все силы, чтобы все было сдано в срок. В детском садики по улице Манакова завершаются кровельные работы, по инженерным сетям. Что касается работ по детскому садику, расположенному в микрорайоне «Ньютон», то там также продолжаются работы. В высокой степени готовности и детский сад по улице Якутской в Ленинском районе. Идут работы по внутренним инженерным сетям», - сообщил заместитель главы Челябинска по строительству Владимир Шамне.

«По школам все контролируйте, чтобы все было сдано в срок. Просьба обратить внимание на подъездные пути к социальным объектам. Это должно быть все выполнено», - распорядилась глава Челябинска Наталья Котова.

Напомним, в Челябинской области за три года планируется построить и капитально отремонтировать 10 общеобразовательных школ, в текущем году намечено построить шесть детских садов. В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 13 детских садов, из них шесть детсадов будет построено и семь выкуплено.

Построят четыре детских сада в Челябинске, один в селе Долгодеревенское (Сосновский район) и один в Ашинском районе. Сельские дошкольные учреждения рассчитаны на 240 мест каждое. В областном центре детсады появятся в микрорайоне № 48 (на 200 мест), микрорайонах №2 и № 4 Академ Риверсайд (на 380 и 290 мест соответственно), микрорайоне Парковый-2 (на 200 мест).